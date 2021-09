Extra :: 2021. szeptember 19. 19:41 ::

A homokonzervatívok nem tudják, nem is akarják megállítani az LMBTQ-lobbit

Mint ismert, a keresztényinek és nemzetinek mondott kurzus tizenkettedik évében már eljutottunk oda, hogy nem csak a fővárosban, de vidéken is vonaglanak a természetellenes fajtalankodók. S hát milyen is lenne egy igazi keresztény és nemzeti kormány alatt működő rendőrség, minthogy azokat vegzálja, akik ez ellen szót emelnek, nemde? Erről kérdeztük Incze Bélát, a Légió Hungária vezetőségi tagját, kik a tiltakozások egyik felét szervezték.

- Hosszú évekig az volt a "meleg-konzervatív" álláspont, hogy "nem kell velük foglalkozni, és majd maguktól abbahagyják". Ezzel a naiv elképzeléssel szöges ellentétben állt, amit Nyugat-Európában és Budapesten tapasztalhattunk, de a pécsi felvonulás végérvényesen bebizonyította, hogy az ellenállás csökkenésével párhuzamosan nő a térnyerésük. Egy a helyszínen készült interjúban Rédai Dorottya szociológus a "Meseország mindenkié" című devianciát népszerűsítő gyerekeknek szánt könyv projektkoordinátora maga mondja el a riporter kérdésére, hogy minden nagyvárosba elvinné a Pride-ot, sőt az utolsó faluba is. Rédai épp a közelmúltban került fel a Time magazin, a világ 100 legbefolyásosabb emberét tömörítő listájára. Elképesztő számomra, hogy bárki komolyan gondolja, hogy ez a fokú lobbierő alábbhagy, ha csökkenő ellenállást tapasztal – fogalmaz Incze.

Kérdésünkre, miszerint mintha ordító ellentmondás lenne a kormány kommunikációja és a valóság között, azt mondta, remekül van megfogalmazva, ugyanis tényleg csak a kormány kommunikációjával ellentétesek a tendenciák. Hiába a hangzatos törvény, alkalmazva már nincs. A regnáló hatalom különböző potentátjai a közösségi médiában egymásra rálicitálva, cirkuszi mutatványosként szórakoztatják a társadalmat, amikor bejegyzéseikben nekifeszülnek az LMBTQ-lobbinak, majd a fővárosi több tízezres felvonulás után megvalósul az első vidéki is. A képekből és videókból látjuk, hogy kisgyerekek vannak jelen az eseményen, tehát a rendőrségnek már a helyszínen intézkedési kötelezettsége lett volna, de semmi nem történt. A budapesti vonulás után legjobb tudomása szerint egyetlen eljárás sem indult, vélelmezi, a pécsi után sem fog. Amikor első alkalommal hallott erről a törvénytervezetről, a "Nemzeti jelkép megsértése" Btk. paragrafus ugrott be neki. Egy hangzatos törvény, amit minden jóérzésű ember fontosnak tart, azonban az esetek 99%-ban nem alkalmazzák. Ez így csak porhintés. A legnagyobb tragédia az, hogy Budapest ebben a témakörben nyilvánvalóan elesett, most a vidéket ostromolják, azok pedig, akiknek az utcán kéne kinyilvánítani nemtetszésüket, az online térben ünneplik a kormány cirkuszi mutatványait.

- Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a be nem jelentett, vonulásos véleménynyilvánítást részesítjük előnyben. Ez az a forma, amivel lendületesen, erőt demonstrálva lehet az utcán fellépni. Sajnos tegnap nem volt teljes a siker. A rendezvény területén kívüli gyülekezőnkön vártak minket a rendőrök, a beérkező autóinkhoz célirányosan mentek oda, mielőtt még kiszállhattunk volna. Az intézkedést tudatosan annyira elnyújtották, hogy az események nagy része véget ért, mire elindulhattunk, természetesen irreális rendőri kíséret mellett. A helyi baloldali sajtó rendőrségi információkra hivatkozva már az esemény előtt kiszivárogtatta, hogy a bejelentett ellendemonstrációk mellett egy csoport a felvonulás megzavarására készül. Kizárásos alapon egyértelmű, hogy ránk gondoltak, de az egyik intézkedő rendőr ezt minden kétséget kizáróan tisztázta, amikor elejtette, hogy a Légió Hungária szimbólumát kell keresniük a kocsikban. Az egyik emberünket elő is állították, amikor előkerült a kocsijából egy munkaeszközként szabályosan tárolt balta. Csak este engedték ki, bűnjelként lefoglalták a munkaeszközt és minden érdemi vizsgálatot mellőzve pénzbírságot róttak ki. Természetesen a döntést meg fogjuk támadni. Ezen a ponton is megnyilvánul a kormány álságos mivolta. Ennek ellenére is sikerült megindulnunk és a felvonulás végpontjánál „beköszönni” a Pride résztvevőinek – fejtette ki.

Mint mondta, a legjelentősebb ellendemonstráció a Betyársereg és a Mi Hazánk statikus tüntetése volt. Tervben volt, hogy oda is mennek, de mire elindulhattak, ez a rendezvény már véget ért.

A délelőtt folyamán helyi civilek is tiltakoztak. Az Összefogás Pécsért Egyesület és a Pécsi Polgári Közösség közös demonstrációt szervezett.

- Láttam néhány képet az eseményről, és maradjunk annyiban, hogy nem volt erőtől duzzadó. Helyi tagjainktól tudom, hogy a szervezők a kormánypárthoz vannak becsatornázva, így ki lehetett volna lobbizni az erőforrást és a reklámot egy valóban ütős ellentüntetés megszervezéséhez. Pénteken, szintén Pécsett mutatkozott be nyilvánosan a Védett Társadalom Alapítvány, vélelmezem, hogy üzenetértékű volt a helyszínválasztásuk. Bizakodva követem figyelemmel az Alapítvány szárnybontogatását – jelentette ki.

- Fontosnak tartom, hogy az ellenállás legyen sokrétű, minden területre kiterjedő. A budapesti folyamatokból okulva szükség van az erős utcai jelenlétre, mert csak addig lesznek kordonok közé zárva, amíg a jobboldali erők jelen vannak. Nyomást kell gyakorolnunk az LMBTQ-lobbira, hogy ne érezhessék magukat nyeregben, a rendőrségre, hogy zárja karanténba az utcán a beteg felvonulókat és a kormányra, hogy a látszatintézkedéseket kövessék valódiak. Különben Budapest után elesik Pécs, majd Szeged, és a végén azt fogjuk tapasztalni, hogy mi kerültünk karanténba – zárta gondolatait.

Lantos János - Kuruc.info