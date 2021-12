Extra :: 2021. december 12. 20:39 ::

Ismét diótörő - Heti progresszió (CX. rész)

Eltelt egy újabb hét, így ismét jelentkezik a már megszokottá vált heti rovatunk. Ezúttal visszatekintünk a méltán híres józsefvárosi jégpályára, megnézzük az Amnesty International Magyarország legújabb plakátkampányát és lehúzunk még egy bőrt a Diótörőről is.

3. Portálunkon okkal a heti legolvasottabb hír a józsefvárosi jégpálya esete, amelynek megnyitását valamiért rajoskodó "rejtett erőforrásokkal" kívánta promózni a Józsefvárosi Önkormányzat. Bizonyára sokakat "motiváltak" sportolása az azóta már az egész országot bejárt képek, de az önkormányzat valamiért még a hírverés ellenére sem ébredt fel mély álmából és továbbra is szembe megy a valósággal. Az alábbi hozzászólás is általuk látott napvilágot, nem sokkal azután, hogy ország-világ láthatta, milyen hangulatban lehet téli sportokat űzni Józsefvárosban. S még mielőtt esetleg kevésbé avatott olvasóink azt hinnék, hogy az egész egy vicc, nem, nem az. Ők tényleg fűtött tanácstermeikből akarnak minket kioktatni arról, hogy "gonosz rasszista" mindenki, akiknek nem tetszettek a "gyerekekről" megosztott képek.



Sajnos nem valami rossz tréfával állunk szemben... (Forrás: Facebook)

Ki-ki döntse el, hasonló értelmi színvonalon álló önkormányzatoktól milyen képviseletre számít, ha komoly probléma ütné fel a fejét a mostani lakóhelyén.

2. Magyarország "büszke és erős" és persze az LMBTQ-propagandának is "megálljt parancsolnak". Éppen ezért foghatott kampányba az Amnesty International magyarországi ága, amely során az "emberi méltóságot" igyekeznek védőszárnyuk alá helyezni.

Ennél egyértelműbben már nem is tudnák az arcunkba tolni, hogy LEGYÜNK MELEGEK, de azért az apró betűs rész is megér egy misét. Abból ugyanis kiderül, hogy egy sor másik csoport is az Amnesty védelmét élvezi, mint például a queerek csoportja, a hajléktalanok, vagy éppen a zsidók. Mivel ezeket a csoportokat mindenféle különválasztás nélkül, egy halmazban említik, szeretném megkérdezni az Amnesty Internatiomal Magyarországot, hogyha a "buzi zsidó" megnevezést használjuk bármilyen kontextusban, akkor ebben a kifejezésben ezek szerint semmilyen sértő nincsen, hiszen egy halmazba tartoznak? Ha esetleg látják ezt az égbekiáltóan fontos kérdést, válaszukat szeretettel várom a hetiprogresszio@protonmail.com címre. Előre is köszönöm!



Legyél, ami csak akarsz... (Forrás: Amnesty International Magyarország Facebook-oldala)









1. A múlt héten már foglalkoztunk Csajkovszkij örök klasszikusával, de idén valamiért nagyon célkeresztbe került a darab a progresszívek háza táján. Ez a hír ugyan nem pontosan a műhöz kapcsolódik, sokkal inkább egyik elválaszthatatlan kellékéhez. Ugyanis nem csak a Diótörő neve fonódott össze a karácsonyi "szezonnal", de maga a diótörő figura is.

A dekoratív diótörőbabáknak általában zöld huszárkabátja, piros nadrágja, fekete csizmája és piros vagy fekete sapkája van, de az utóbbi időben másféle diótörőkkel is találkozhattunk. Az ily módon színes felhozatallal alapjáraton nincs is baj, de idén egy Target nevű boltnak ezt is sikerült szétbarmolnia egy queer, Pride-zászlót szorongató verzióval.



Lassan már nem marad semmilyen európai tradíciónk, amibe még nem rúgtak bele (Forrás: target.com)

Sajnálatos módon a baba nagy népszerűségnek örvend, hamar el is kapkodták, volt, aki a gyűjteményét egészítette ki vele. A termék "kihagyhatatlan az LMBTQ-közösség számára" és "segít felvenni a ritmust egy vidám és ünnepi karácsonyhoz" – legalábbis az ismertetője szerint.

A figurák a 19. században indultak európai "hódító útjukra", az első diótörők a 17. századi Németországból származnak. A kézzel festett babák folklórjellegzetességnek számítottak, mágikus tulajdonságokkal is felruházták őket. Érdekes, hogy Amerikában az elterjedéséért csak részben "okolható" Csajkovszkij balettje. A világháborúból hazatért amerikai katonák egyfajta "zsákmányként" vittek haza sok diótörőt, mely szintén nagyot lendített a tengerentúli népszerűségen. Manapság a karácsony egyik jelképe lett, a darabhoz hasonlóan. A liberálisoknak utóbbit sikerült mellékvágányra tenni Nyugat-Európában, előbbit meg bemocskolni Amerikában.

Minden kedves olvasónk számára köszönöm a címünkre beküldött híreket, ezeket továbbra is várom a már fentebb említett e-mail-címre, a hetiprogresszio@protonmail.com -ra. Jövő héten ismét érkezem a rovattal!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info