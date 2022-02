Extra :: 2022. február 16. 20:20 ::

Szakács Árpád 100 kérdése tabuk nélkül - megjelent Dúró Dóra első könyve

Szakács Árpád újságíró-publicista 100 tabumentes, olykor kényes kérdést tett fel Dúró Dórának, akinek őszinte és markáns válaszait könyvbe foglalták. Már kapható például a Magyar Menedék Könyvesházban, illetve megrendelhető.

Dúró Dóra 2010-től két cikluson át a legfiatalabb parlamenti képviselő volt, mostanra pedig az egyik legismertebb honanya. Negyedmilliót meghaladó Facebook-követővel mára ő lett a legnépszerűbb női politikus a legnagyobb közösségi platformon.

Politikusi életútja jelentősen eltér a hagyományostól. 12 éve fiatal nőként került az Országgyűlésbe. Mára négygyermekes családanya lett, aki kitartó küzdelemben úgy tudott helyt állni a politika első sorában, hogy nevéhez semmilyen botrány nem kötődik, hitelessége megkérdőjelezhetetlen.

Kezdetben a Fidesz helyett a Jobbikot választotta, majd annak irányváltása után a 2018-as tisztújításon megpróbálta visszavezetni a pártot a magyarság szolgálatába. A terv majdnem sikerült, de amikor ellehetetlenítették, Toroczkai Lászlóval új pártot alapított. A Mi Hazánk Mozgalmat a semmiből kellett létrehozni, mert úgy gondolták: a balliberálisok kormányzása a nemzet gyors, míg a Fideszé a magyarság lassú halálát jelenti. Mára a párt országosan ismert szervezetté vált. A magyarság sorskérdései mellett olyan ügyet tűztek a zászlajukra, mint például a kényszeroltások és a korlátozások megszüntetése.

Szakács Árpád (1980) újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, kommunikációs szakember. 2008-2020 között több lap- és könyvkiadó vezetője, főszerkesztője. Számos szakmai kitüntetés mellett 2019-ben elsőként kapta meg az egyik legjelentősebb magyar újságíróról, Lovas Istvánról elnevezett sajtódíjat. Nevéhez köthető a Kinek a kulturális diktatúrája? című, 2018-ban megjelent cikksorozat, amely az utóbbi évtizedek legnagyobb visszhangot kiváltó tényfeltáró írása volt. A sorozatról hírt adtak a világ legnagyobb külföldi hírügynökségei is. 2020-ban a Magyar Nemzetben elindította az úgynevezett szabadkőműves-vitát, amelyre több mint száz éve nem volt példa. 2020-ban minden pozíciójáról lemondott. 2021-től az Erdély.ma önkéntes munkatársa. Dúró Dóra nemcsak ezekről a kérdésekről mondja el őszintén és tabumentesen a véleményét, úgy, ahogy egy politikustól szinte sohasem lehet hallani. Azt is megtudjuk, hogyan élte meg a csalódásait, a küzdelmeket, a vívódásokat, a hatalmi villongásokat, az árulást. Olyan témák is szóba kerülnek, mint a politikai becsület, a bizalom, a szolgálat, a hit, az igazság.

Szakács Árpád újságíró-publicista a kérdésein keresztül nem hagyományos politikusi portrét próbál bemutatni, hanem azt az embert láttatja, aki olyan, mint mi, és aki rendületlenül hiszi és szolgálja a saját értékrendjének igazságait.

