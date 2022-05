Extra, LMBTQP+ :: 2022. május 23. 15:35 ::

"Szeretkezz, ne háborúzz!" - Heti progresszió (CXXX. rész)

Egy furcsa perrel, szászországi LGBTQ-támogatásokkal és Cicciolinával folytatódik a Heti progresszió soron következő része. A beküldött híreket ismét köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com-ra továbbra is várom őket!

3. Ami a kopaszságot illeti, meglehetősen érdekes fordulatot Ami a kopaszságot illeti, meglehetősen érdekes fordulatot vett egy brit munkaügyi per, ahol kimondták, hogy egy férfi kopaszságán élcelődni pont olyan, mintha egy nő melleire tennék megjegyzéseket. Tony Finn egy Leedshez közeli cégnél dolgozott 24 éven keresztül villanyszerelőként, mígnem 2021 májusában ki nem rúgták az állásából.



A kopaszság szomorú dolog. Élcelődni rajta viszont szexuális zaklatás! (forrás: Medical News Today)

Finn azt állítja, hogy korábbi munkahelyén „szexuális zaklatás” áldozata lett, miután a nála 30 évvel fiatalabb kollégája, Jamie King egy vitájuk során a kopaszságát becsmérelte, és „kopasz p*csnek” nevezte, illetőleg fizikai bántalmazással is fenyegette. Finn munkaügyi perre vitte a dolgot, miután „féltette személyes biztonságát”. Az egykori dolgozó meg is nyerte a pert, miután a bíró kifejtette, hogy „a kopasz szó és a nem mint védett tulajdonság között kapcsolat van”. Mivel a férfiak körében jóval több a kopasz ember, ezért a bíróság szerint a kopaszságon élcelődni olyan, mintha a másik biológiai nemén csúfolódnánk.

Hiába azonban Jamie King „verbális bántalmazása”, Finnt a nyertes per ellenére már korábban elbocsájtották, mivel korábban nyilatkozott az ügyről a West Yorkshire-i rendőrség helyi lapjában, amit azután átnyújtott a főnökének is. A cégnek persze több sem kellett, azzal vádolták Finnt, hogy meg akarja félemlíteni a céget, és ki is rúgták.

A férfi korábbi munkahelyének ezért – és vélhetően a „megfélemlítő közeg” megteremtéséért is – kártérítést kell fizetnie Finn számára.

2. Több LGBTQ-egyesület Több LGBTQ-egyesület kapott tartományi pénzeket a szászországi kasszából az „aszexuális” és „aromantikus” menekültek támogatására. Mindösszesen 427 383 eurót osztottak a szét a szervezetek között, habár az nem világos, hogy az aszexuálisságot miképpen kívánják kezelni ezzel, de ahol egy „interkulturális főzőshow” 75 619 euróba kerül, ott talán nincs is több kérdésünk.



Nincs is fontosabb, mint az LMBTQ-menekültek integrálása! (forrás: shutterstock.com/ Von Carlos David)

A példátlan támogatásra egyébként az AfD parlamenti frakciója világított rá, akik megjegyezték azt is, hogy inkább az infláció miatt elszegényedett német családokat kellene a pénzből támogatni.

1. Alighanem hamarosan vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, ugyanis az expornós Cicciolina „egy szenvedélyes éjszakát Alighanem hamarosan vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, ugyanis az expornós Cicciolina „egy szenvedélyes éjszakát biztosít Putyinnak”, ha befejezi a harcokat Az orosz vezető vélhetően már vissza is rendelte a hadtesteket és a felejthetetlen éjszakára készülődik testben és lélekben egyaránt.



Milliók irigyelhetik most Putyint (forrás: RTL klub)

Staller Ilona „a békéért, Ukrajnáért és az orosz népért” ajánlotta fel magát egy kiadós éjszakai szexre, amivel minden bizonnyal pontot tesznek majd a háború végére.

Ezúttal ez a három hír fért bele a Heti progresszióba, ám hamarosan ismét egy újabb listával érkezem majd.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info