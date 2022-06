Extra, Külföld :: 2022. június 4. 11:46 ::

Szexvideókat töltött fel magáról, apjának is küldött linket Biden pornófüggő fia

Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter több tucat videót töltött fel az egyik legnagyobb pornómegosztó oldalra magáról, amint prostitutáltakkal közösül – írja a The Times nyomán a Mandiner.

A lap beszámolója szerint ez annak a laptopnak az átvizsgálásából derült ki, amit Hunter Biden még 2019-ben hagyott el, és ami aztán a 2020-as választási kampányban került elő. A laptopot Biden egy szervizben felejtette ott, a szerviz tulajdonosa pedig bizonyos idő után, szabályzatának megfelelően birtokba vette. A merevlemezen tárolt értesüléseket az FBI-jal osztotta meg, ezek azonban később kiszivárogtak.

A laptopon található információk alapján Hunter Bidennek saját felhasználói fiókja volt a fent is említett pornómegosztó oldalon, ahova bárki feltölthet videókat, akár a saját videóit is. Hunter ez utóbbi lehetőséggel élt, a Times szerint több tucatnyi videó tanúsítja, hogy rendszeresen lefilmezte, ahogy prostituáltakkal közösül, és a felvételeket meg is osztotta a pornóoldalon. A Times szerint legalább arra figyelt, hogy ő maga ne lehessen felismerhető, de óvatlansága, a laptop elvesztése miatt most így is fény derült rá, hogy ő készítette a felvételeket.

Daily Mail információi szerint Hunter Biden keresési előzményei arra utalnak, hogy a korábban drog- és alkoholfüggőséggel is küzdő Hunter Biden pornófüggő is lehetett: böngészési előzményei alapján egy hatnapos időszakban felkeresett 281 weboldal közül 98 pornóoldal volt, volt olyan Pornhub-hivatkozás, amit apjának is elküldött.

A keresései alapján nem csak a 18 éves lányok érdekelték, hanem vérfertőzős szexvideók is, egyik keresési kifejezése pedig ez volt: "MILF crack cocaine porn", illetve ez: "Washington DC Milf Crack Cocaine".