2022. július 17. 19:13

Hortobágyi lovasnapok: véget ért a puszta legnagyobb nyári rendezvénye

Telt ház volt a hétvégén a hortobágyi kilenclyukú hídnál és a mátai lovaspályán: ezrek látogattak el a puszta legnagyobb nyári rendezvényére, a lovasnapok idei, háromnapos programsorozatára - jelezték a szervezők az MTI-nek.

A lovasnapokat két év kényszerpihenő után rendezték meg ismét azzal a legfőbb céllal, hogy minél több érdeklődő előtt bemutassák a Hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltját és jelenét, a mátai ménes lótenyésztő munkáját és fogatgyűjteményét.

A mátai lovaspályán rendezett felvonuláson egyebek mellett láthatták az érdeklődők a karikás ostoraikat pattogtató, lovaikat elfektető csikósokat, a kettes- és ötösfogatokat, és Debrecen város egykori díszhintóját is.

Az országos és nemzetközi díjugrató verseny mellett csikós bajnokságot is rendeztek, és elstartolt a hortobágyi vágta regionális selejtező futam is, amelynek a nyertesei az őszi Nemzeti Vágtán mérhetik össze tudásukat. A gyerekek kategóriájában Nyírbogát, a felnőttben Ceglédbercel lovasa végzett az élen. Mellettük a házigazda Hortobágy bronzérmes lovasa is ott lesz az országos döntőben.

Az 54. alkalommal megrendezett lovasnapokon hatszáz lovas mintegy ezer lóval versenyzett a pusztán, a lovasprogramok mellett négyszáz táncos szórakoztatta a vendégeket, a gyerekeket különféle kézműves programokkal várták, és nem volt hiány a bográcsokban rotyogó hagyományos pusztai eledelekből sem: a három nap alatt mintegy négy mázsa szürkemarha- és racka húsból készültek a pásztorételek a Kilenclyukú híd lábánál.

