Skóciában elsőként neveztek ki tisztségviselőt a "menstruációs ciklus méltóságának védelmére". Jason Grant, amiatt, hogy fiatalemberként vállalta a tisztség betöltését, kiváltotta a közösségi média felhasználóinak nemtetszését, mert szerintük egy nő alkalmasabb lenne a pozícióra, írja az Index.

Jason Grant új feladatkörében járja majd a régiót, hogy a menstruációs termékekhez való szabad hozzáférést hirdesse, és beszélgetéseket folytasson a menopauzáról is. Kinevezésére azután került sor, hogy Skócia lett az első olyan ország, amely törvényt vezetett be az ingyenes menstruációs termékekhez való hozzáférés kiszélesítésére. Spanyolországban idén májustól pedig évente három nap szabadság is jár a menstruáló nőknek. A közösségi médiában kritikusok azonban azt mondták, hogy a szerepet egy nőnek kellett volna kapnia.

So scotland have appointed a “period dignity officer” and it’s a man .. now forgive me for asking an obvious question, but wtaf does he know about menstruation other than what he’s read in a book ? And how much is the UK tax payer paying for this absolute bollox ?