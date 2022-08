Extra :: 2022. augusztus 21. 20:44 ::

Szivárványzászló Pókemberrel - Heti progresszió (CXLII. rész)

E heti rovatunkban olvasói képpel, illetve két, szintén olvasóink által beküldött hírből csemegézünk, ezek közül az egyik Texasba, a másik pedig ismét a videojátékok világába kalauzol minket. Minden, a hetiprogresszio@protonmail.com-ra érkező anyagot ezúton is köszönök! Lássunk is neki!

3. Az alábbi, kisebb metamorfózison átesett Irsai Olivérről készült képet – ahogy már említettem – kedves olvasónktól kaptuk, aki a kassai Lidl-ben rögzítette a képet. Természetesen nem az árusításával van a probléma, de én magam sem értem, miért kell átnevezni a terméket, ami egyébként – a mellékelt ábra szerint – nem is túlságosan olcsó.



Nem egy olcsó változat... (fotó: olvasónktól)

2. Gondolta volna, hogy valaha egyszerre fog tiltólistára kerülni több LMBTQ-témájú könyv, Anne Frank naplója és a Biblia? Pedig egy texasi iskolai körzetben (összesen 41 iskola) pontosan ez történt , amikor egy szintén 41 tételes listát állítottak össze azokról a könyvekről, amelyek indexre kerülnek az említett intézmények könyvtáraiban. A döntés egyébként még nem végleges, addig maradnak a polcokon kívül, amíg meg nem erősítik, hogy megfelelnek-e a kiszabott új irányelveknek. Ez persze nem jelenti azt, hogy valaha visszakerülnek majd.



Hallatlan antiszemitizmus és LMBTQ-ellenesség Texasban. A Bibliával viszont nem tudni, mi a gond. (forrás: amazon.com)

Texasban, illetve Amerika több államában indult hadjárat – nagyon helyesen – az LMBTQ-tematikájú könyvek ellen, ám, hogy a Bibliával mégis mi bajuk volt a szülőknek, azt egyelőre homály fedi.

1. A Marvel's Spider Man a Playstation 4-es éra egyik exkluzív húzócíme volt, ám mióta a Sony új üzletpolitikája révén több egykori exkluzív játék is ellátogat személyi számítógépekre, a Pókember kalandja is erre a sorsra jutott, így meg is kapta a maga PC-s változatát Marvel's Spider Man Remastered néven.

Amit konzolon nem lehetett, PC-n már igen – a játék megjelenését követően azonnal modok sokasága jelent meg a Spider Man-hez, a teljesség igénye nélkül meg lehet változtatni Pókember jelmezét, le lehet cserélni a karaktert, vagy éppen a játékban szereplő zászlókat is

Egy mod lehetővé tette, hogy a játékban található szivárványzászlókat amerikai lobogókra cseréljük, ám a modokat összegyűjtő Nexus Mods moderátorinak nem igazán jött be az ötlet. A modot betiltották, feltöltőjét pedig kitiltották. Az érvek között szerepelt, hogy a "diverzitás pártján állnak", illetve, hogy "joguk van eldönteni, milyen modok szerepeljenek a platformon és milyenek nem".



Mi az, ami mindenhova is kell? Persze hogy szivárványos zászló (fotó: képernyőmentés a játék PS4-es változatából)

További érvként szerepelt, hogy a regisztrált fiók egyetlen feltöltése ez a mod volt, nyilván azzal az egyetlen küldetéssel, hogy ezt a tettet véghez vigye. Ezt a moderátorok trollkodásnak vélték, persze mi jól tudjuk, hogy puszta elővigyázatosságról volt szó, hiszen maga a feltöltő is tisztában lehetett vele, mi lesz a kreálmánya sorsa.

Szép új világ...

Én ezúton köszönöm meg mindenki figyelmét ezen a borongós vasárnap estén, hamarosan ismét folytatjuk a progresszív hírek listázását.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info