Extra :: 2022. szeptember 18. 19:38 ::

A börtöntöltelék - Heti progresszió (CXLVI. rész)

Folytatódik a heti rovat világunk legprogresszívebb híreivel tarkítva. Szóba kerül a Google meglehetősen gusztustalanra sikerült adatvédelmi kampánya, a Joker-film megbukott LMBTQ-változata és egy ír tanár értelmetlen meghurcolása. Minden, a hetiprogresszio@protonmail.com-ra beküldött anyagot ezúttal is köszönök.

3. A Google mindig is büszke volt a felhasználói felé nyújtott biztonságra, a fiókok védelmi rendszerét évről évre frissítik, új funkciókkal látják el őket. Persze ennek marketing része legalább annyira fontos a cég számára, mint maga a fejlesztés, ám ahogy ezt ezúttal megoldották, a rendkívül taszító kategóriába tartozik.

Kétlépcsős azonosítási rendszerüket egy Trixie Mattel nevezetű, a tengerentúlon ismert drag queen népszerűsíti egy egyperces videóban, aki "a felhasználóját és saját magát is biztonságban tudja".

Mattel az összes ismertebb amerikai drag queenhez hasonlóan a RuPaul's Drag Race című show-nak köszönhetően lett ismert és nagyjából ugyanolyan életútja van, mint az összes hasonló aberráltnak. Hogy a Google ezzel mégis kiket akart megszólítani a biztonságos azonosítással kapcsolatban, rejtély, de tegye fel a kezét, aki még meglepődik az ilyesmin.



Önnek a kétlépcsős azonosítás jut róla eszébe? Nekem sem

2. Meggyőződésem, hogy a 2019-es Joker a valaha készült egyik legjobb képregény-adaptáció, a film messze kiemelkedik nem csak ebből a mezőnyből, de úgy általában a filmek világából is. A témához nem kapcsolódik szorosan, de éppen október elején lesz három éve, hogy bemutatták, és már készül hozzá a folytatás, ami reméljük, hogy legalább olyan jó lesz, mint elődje. Szerencsére "folytatás" címszó alatt nem a Joker transznemű verzióját értjük, ami kis híján bemocskolta ennek a remek filmnek a nívóját. Az eredetivel egyébként a film bemutatásának harmadik évfordulója alkalmából részletesebben is tervezek foglalkozni október elején.



"Mindig is Joker akartam lenni" - hangzik el a nem túl színvonalas trailerben (fotó: YouTube)

A The People's Joker névre hallgató valamit a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon tárták a közönség elé, de a minőségre is röhejes alkotást már törölték is a programból, nyilván nem az LMBTQ-téma, hanem a kifogásolható minőség miatt (hivatalosan "jogi okokra" hivatkozva). A rendezői székbe a "transznemű nő", Vera Drew került, aki "meglepő módon" a főszerepet is megkapta, magamutogatós filmjében pedig saját komikustársulatot akar létrehozni. A számos helyen plágiummal is gyanúsítható trailert (így már érthetőbbek a jogi okok) alább a kedves olvasó megtekintheti, de ne számítson túlságosan minőségi élményre.

1. Enoch Burke egy ír tanár, aki egészen nevetséges okok miatt került rács mögé. Mivel úgy gondolja, hogy csak két nem létezik (férfi és nő) - minő bigottság - nem volt hajlandó "they" névmással megnevezni az egyik "transznemű" tanítványát. A vallási okokra hivatkozó tanárt először fizetett szabadságra küldték, majd mikor ismét munkába állt és nem változtatott a "hozzáállásán", börtönbe rakták.



Enoch Burke nem mindennapi kálváriája (fotó: Twitter)

Az igazgatóval is szóváltásba került Burke 2 hete börtönben van, egyelőre nem tudni, mikor szabadul. Humora mindenesetre megmaradt, hiszen a bíróságnak azt mondta, hogy "azért állok ma itt, mert nem vagyok hajlandó egy fiút lánynak nevezni".

Micsoda nehézsúlyú bűnöző.

Én ezekkel a hírekkel köszönöm meg a mai figyelmet, a rovat hamarosan tovább folytatódik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info