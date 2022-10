Extra, LMBTQP+ :: 2022. október 17. 20:12 ::

A büszke oltakozó - Heti progresszió (CL. rész)

Ismét új résszel gazdagodik Heti progresszió című rovatunk, olvasóinknak ezúton is köszönöm a beküldött anyagokat, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is üzemel. Reflektorfénybe egy elborult német felvilágosító program, a filmvilág és egy furcsa Facebook-képkeret került. Vágjunk is bele!

3. Az alábbi képet olvasónk egy ismerőse lőtte Stuttgart környékén. Feltételezem, különösebb fordítást a rövid szöveg nem igényel, pontosan az van rajta, amit az olvasók sejtenek, szexuális felvilágosítás egészen kiskorú gyermekeknek (is). Így például 0-4 éves kor között „bölcsődés maszturbáció”, 4-6 éves kor között „önkielégítés és homoszexualitás”, 9-12 éves kor között pedig gender-orientáció a program.

Az elborult kampányért, ami „egészséges felvilágosításként” fut, a WHO Európai Regionális Irodája és a Szövetségi Egészségnevelési Központ (BzgA) okolható. A program hivatalos neve a Standards for Sexuality Education in Europe (az európai szexuális nevelés szabványai) és az előbb említett szervezetek kilenc európai ország 20 fős „szakértői csoportjával” alkották azt meg. A leírtak szerint pedig minden európai WHO-tagállamra vonatkoznia kell, így nem német specifikumról van szó.



Megdöbbentő látvány...

2. Mostanában nem szokás jó krimiket készíteni, ebből a sovány mezőnyből emelkedett ki a 2019-es Tőrbe ejtve, amelyet annak idején jómagam is moziban láttam. Rian Johson filmrendező nem egy már megalkotott karakterre építette a történetet, a főszereplőt, Benoit Blanc mesterdetektívet ő álmodta meg és vitte filmvászonra.

A krimi széles körben aratott sikereket, így borítékolható volt a folytatás, amelyekből rögtön kettőt is kapunk (az egyiket még idén), mindegyiket a Netflix rendelte be. A novemberben érkező új darab Az üveghagyma alcímmel kerül a mozikba is, egy jelenetéből pedig kiderül majd, hogy Blanc homoszexuális (erre az első részben semmilyen utalás nem volt, viselkedési formula nem árulkodott róla). Könnyű lenne mondani, hogy a dologért egy személyben okolható a Netflix, de maga Rian Johson is pátoszosan, boldogan nyilatkozott „a fejleményről”.

Az első rész alapján persze kimondhatjuk, hogy Blanc szexuális orientációja semmit nem ad hozzá a történethez, így egy ígéretesnek indult sorozatot sikerült ismét a politikai korrektség karmai közé engedni. Hasztalanul.



Benoit Blanc (bal szélen) sem a nőket szereti (forrás: port.hu)

1. Ismét Németország, a képet lelkes és rendszeres olvasónk küldte az e-mail címünkre. A nem mindennapi Facebook-képkeretet egy német ismerősének élettársánál fedezte fel, amely láthatóan elegyíti a manapság „trendinek” minősülő jelenségeket.

Persze külön-külön sok verzióját láttuk már ezeknek a maszlagoknak (sokat Facebook-keret gyanánt is), de így elegyítve mind olvasónk, mind pedig jómagam számára ismeretlen volt eddig, ám ennek már vége. Megszületett tehát a modern embertípus, aki nem csak beoltatta magát, de erre még ráépíti a Pride-franchise-t is, így ő már „büszke oltakozónak” mondható. Kedves egészségére!



Halmozza az élvezeteket!

Én pedig ezzel a „büszkeséggel” búcsúzom mára, rovatunk hamarosan folytatódik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info