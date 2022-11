Extra :: 2022. november 19. 21:12 ::

"Fehér embertársak": amikor a zsidók fehérnek álcázzák magukat, hogy belülről bomlasszanak

Van két kérdés, ami a zsidókkal kapcsolatban fel szokott merülni: az egyik, hogy a zsidók egy faj vagy egy vallás-e, a másik pedig, hogy a zsidók fehérek-e.

Az első kérdésre az a válasz, hogy a zsidók egy faj, nem pedig egy vallás. Erre bizonyíték, hogy a rasszjegyek alapján egy zsidóról akkor is meg lehet mondani, hogy zsidó, ha nem visel vallási jelképeket.



Noel Igatiev, a Harvard néha zsidó professzorának a mottója a következő volt: "a fehérség elárulása az emberiség iránti hűség", a lapja neve: Race Traitor, magyarul: Fajáruló (fotó: Pekah Pamella Wallace / The Washington Post)

A második kérdésre az a válasz, hogy a zsidók nem fehérek. A rasszjegyek mellett erre egy másik bizonyíték is van: ha azt mondom, hogy „kib*szott zsidók”, akkor a zsidók megsértődnek és antiszemitizmust kiáltanak, viszont ha azt mondom, hogy „kib*szott fehérek”, akkor a zsidóknak a szeme sem rebben, hiszen pontosan tudják, hogy ez esetben nem róluk van szó. Ezt sokszor ők maguk is elismerik: „Én nem fehér vagyok… én zsidó vagyok” (I’m not white… I’m Jewish).

Ezeket figyelembe véve tehát nincs olyan, hogy magyar zsidó, német zsidó, amerikai zsidó stb., hanem csak és kizárólag magyarországi zsidó, németországi zsidó, Amerikában élő zsidó stb. van.

A zsidók a zsidóság vallási jellegét csak akkor hangsúlyozzák, ha fehérnek akarják álcázni magukat, hogy elvegyüljenek a fehérek között. Eközben saját közösségüket továbbra is faji alapon szervezik meg, viszont minden eszközzel fellépnek az ellen, ha a fehér közösség szintén faji alapon akarja megszervezni magát.

A zsidó bomlasztás egyik módszere a „fehér embertársak” (fellow white people) néven ismert trükk. Ennek alkalmazása során a zsidók fehérnek álcázzák magukat, majd nyilvános fórumokon önkritikát gyakorolnak „saját fehér” fajukkal kapcsolatban. Rámutatnak arra, hogy „mi, fehérek” milyen „bűnöket” követtünk el: rabszolgatartás, gyarmatosítás, fehér privilégium, rasszizmus stb. Kijelentik, hogy „nekünk, fehéreknek” bűneink jóvátétele végett támogatnunk kell a progresszív politikai programokat: multikulturalizmus, menekültek befogadása, kisebbségi és nemi kvóták, jóvátétel fizetése a feketék részére a rabszolgaság miatt, magánkézben lévő fegyverek betiltása stb.

Az emberek nagy része nem szeret szembemenni a közvéleménnyel, és erre az Asch-kísérlet is rámutatott. Ennek evolúciós okai vannak: a konformitás (beilleszkedés) segíti az egyént abban, hogy a közösség elfogadja, ellenben a más vélemény hangoztatása azzal a kockázattal jár, hogy a közösség kitaszítja a „bajkeverőt”.

A „fehér önkritikát” hallva vagy olvasva sok gyanútlan fehér azt hiszi, hogy a fehérek között ez a többségi vélemény, ezért a beilleszkedésre való törekvés jegyében bocsánatot kér elődeik és saját „bűneiért”, valamint támogatja a progresszív politikai programokat. A folyamat végére a fehérek teljesen demoralizálódnak, és így nem mernek kiállni faji érdekeik mellett. Ez lehetővé teszik a zsidóknak, hogy ellenállás nélkül uralkodjanak a fehérek felett.

Van azonban két reménykeltő tényező, ami miatt a fenti trükk nem mindig működik.

Az egyik, hogy egyre több fehér ismeri fel a zsidókban az idegen fajt, és ennek a felismerésnek sokszor hangot is ad: „Miért beszélsz a magyarok, németek, amerikaiak stb. nevében? Látható, hogy nem közénk tartozol, hiszen nem fehér vagy, hanem zsidó”.

A másik, hogy a zsidók csak ideig-óráig tudják megjátszani a fehéret, mert faji felsőbbrendűségi gőgjük miatt előbb-utóbb elszólják magukat, hogy ők bizony zsidók, nem pedig fehérek.

Az alábbi videókban és cikkekben rengeteg ilyen példa található. Kérem az olvasókat, hogy tekintsék meg, valamint felvilágosítás céljából osszák meg azokat magyar és külföldi rokonaikkal és ismerőseikkel!

Hidra – Kuruc.info

