És a nap híre még hátravan: aranyozott luxusvibrátorokat lovasítottak meg Spanyolországban

Legkevesebb nyolc luxuskivitelű, közöttük hat darab, 24 karátos arannyal borított és két rozsdamentes acél vibrátort loptak el egy erotikai kellékeket forgalmazó spanyolországi nagykereskedelmi cégtől, a zsákmány értéke több tízezer euró.

A három betörő a jelek szerint pontosan tudta, hogy mit keres - közölte az AFP-vel Idiared Aponte, a sevillai székhelyű cég kereskedelmi igazgatója. Luxustermékekről van szó, közöttük olyan aranyozott vibrátorokról, amelyeknek az ára 15 ezer eurónál (5,8 millió forint) kezdődik, és a méret, illetve a funkciógazdagság függvényében nő - tette hozzá. A rozsdamentes acélból készült készülékek ára 3500 és 7000 euró között mozog.

A betörők, akik szerdán röviddel éjfél előtt hatoltak be az üzletbe, a helyiségek átkutatása során bejutottak a külön biztosított terembe is, ahol a tulajdonos aranyból készült műfalloszokat és a széfben 25 ezer euró készpénzt tartott. Természetesen a pénzt is elvitték.

A kereskedelmi igazgató úgy véli, nem lesz könnyű a zsákmány eladása, mert luxus és egyedi darabokról van szó.

Internetes oldalán a 2007-ben alapított cég magát "örömszerző termékek központjaként" hirdeti, raktárában több mint 20 ezer árucikket őriz erotikus kellékektől alsóneműkig.

(MTI)