Nincs elég cigány lotyójuk a gazdag araboknak otthon, tőlünk is kölcsönöznek Kulcsár Edinákat

Lehet-e szépségkirálynő egy olyan nő, aki korábban - prostituáltként - gazdag arab férfiak szexuális vágyait elégítette ki? Külföldön aligha, Magyarországon viszont igen. A közismert hölgyet napjainkban is szépségkirálynőként emlegetik a bulvárlapok, noha az akkori szabályzat szerint részt sem vehetett volna versenyen, ki kellett volna zárni a nevezők közül. Ő azonban elhallgatta az előéletét a szervezők előtt - írja a Privátkopó.info.



A szépségkirálynő smink nélkül - van egy kis különbség

Újsághír 2016 júliusából: „Egyetlen alkalommal közvetítették ki prostituáltként egy gazdag török üzletembernek, ezért a vád tanújaként hallgatták meg a Répás-féle luxusprosti-ügyben D. Biankát, a Miss World Hungary 2016. évi szépségversenyének közönségdíjasát. A kínos ügy két nappal a döntőt követően robbant ki. Ugyan nem kértünk a nevezőktől erkölcsi bizonyítványt, de ez ütközik a verseny szabályzatával amúgy is. Amennyiben bebizonyosodnak az állítások, akkor D. Biankát kizárjuk a versenyből és a nyereményeit is visszavesszük - nyilatkozta a botrány kirobbanását követően Sarka Kata, a Miss World Hungary főszervezője.” (A versenyszabályzat szerint egyébként már az is kizáró ok volt, ha a versenyre nevező lányról korábban akt vagy félakt fotók készültek.)

Nem ez volt az első eset, hogy olyan valaki vehetett részt a Sarka Kata nevével fémjelzett Miss World Hungary szépségversenyen, aki korábban prostituáltként áruba bocsátotta a testét. Ráadásul nem egyetlen alkalommal.

A 2014. évi rendezvény győztese Kulcsár Edina lett. Egy ilyen siker nagy felelősséggel jár, hiszen sok fiatal lány példaképként tekint a mindenkori szépségkirálynőre. Olyanok szeretnének lenni, mint ő. Ez azonban nem minden esetben szerencsés.

Amikor Kulcsár Edina nevezett a Miss World Hungary 2014. évi versenyére, már zajlott az a büntetőper, amelynek három vádlottját azért állították bíróság elé, mert fiatal magyar lányokat közvetítettek pénzes arab üzletembereknek, azért, hogy velük - pénzért - közösüljenek. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Libanon és Marokkó volt a szextúrák főbb célpontjai.

„Az I. és a III. rendű vádlottak arab származású megrendelőik részére nyújtandó szexuális szolgáltatásokhoz, megközelítőleg egy hét időtartamra a következő táblázat szerint ……………… (itt 25 lányt nevez meg az ügyészség) szerezték meg, illetve közvetítették ki külföldre.” - olvasható az üzletszerű kerítés és más bűncselekmények miatt Kutasi Zoltán, Petri Szilvia és Szöllősi Vivien ellen indult büntetőeljárás vádiratában.

Kulcsár Edina neve - „prostituált” gyűjtőfogalom alatt - szerepelt az ügyészség által készített táblázatban, amely szerint a későbbi szépségkirálynő 2009 és 2011 között több alkalommal utazott ki az Egyesült Arab Emírségekbe, Libanonba és Marokkóba, ahol - anyagi ellenszolgáltatásért - arab férfiakkal közösült.

A „Bizonyítékok közlemények alapján” jelentése: leplezett titkosszolgálati eszközzel történt telefonlehallgatások

A Nemzeti Nyomozó Iroda 2011-ben indított nyomozást az ügyben, amelynek keretében telefonlehallgatások és tanúkihallgatások történtek (a prostituáltak útlevelébe ütött be- és kiléptető pecsétek is erősítették a bűnügyi hatóság gyanúját). Így került a képbe Kulcsár Edina is, akinek neve többször felbukkant a nyomozás során keletkezett iratokban (nem valószínű, hogy tévedésből), valamint később az ügyészség által - bizonyítékok alapján - összeállított vádiratban (nehezen elképzelhető, hogy gépelési hibából).

A nyomozati és ügyészségi dokumentumok tanúsága szerint az ügyben - prostituáltként - több, azóta „közszereplővé”, „celebbé”, sőt, „tévésztárrá” avanzsált nő is érintett volt: megrendelésre jártak kurválkodni a 2010-es év környékén közel-keleti és észak-afrikai államokba.

A vádlottak egyébként rendkívül rafináltak voltak, ugyanis - a vádirat szerint - megegyeztek a prostituáltakkal abban, hogy az egymás közötti telefonbeszélgetések során a „fotózás” kifejezés a megrendelő személyekkel történő közösülést jelenti. A nyomozati iratok szerint olyanra is volt példa, hogy a kiközvetített lányok egy-egy „kiruccanás” alkalmával 2-4 arabot is „szórakoztattak”, ilyen esetekben természetesen több „fotózásról” folyt - telefonon - az előzetes egyeztetés az „erotikus turnékat” szervező személyekkel. A vádlottak a közösülés céljából megszerzett személyeknek a külföldi megrendelőkhöz történő utazás céljából repülőjegyeket vásároltak, az utazás költségeit finanszírozták. A vádirat szerint a kerítők megállapodtak a prostitúciós tevékenységet folytatókkal abban, hogy a bevételük 20-40 százalékát kötelesek átadni a részükre.

Érdekes színfoltja volt a tárgyalássorozatnak, amikor az egyik alkalommal a vádat képviselő ügyész felállt, és azt mondta a bírónak: „Aki celebként tud szerepelni, az bírja ki a nyilvános tárgyalás terhét is.”

Kulcsár Edina erről az „apróságról”, erről a „kis semmiségről” vélhetően elfelejtett említést tenni a Miss World Hungary szépségverseny szervezőinek. Amennyiben beszámolt volna aggályos előéletéről, a versenyszabályzat szerint nem indulhatott volna a megmérettetésen, így pedig nem lehetett volna magyar szépségkirálynő, nem sokkal később pedig a világ második legszebb nője (Miss World első udvarhölgy), illetve a Miss Európa cím birtokosa.

Az csak súlyosítaná a helyzetet, ha Sarka Kata esetleg információval rendelkezett a vele jó kapcsolatot ápoló Kulcsár arab „kalandjairól”, mert akkor az ő - mint versenyszervező - felelőssége is felmerülne az ügyben.

A két nő között egyébként annyira remek volt az összhang, hogy a szépségversenyt követő esztendőben már együtt dolgoztak a fantasztikus üzletasszonyként ismert Sarka vállalkozásában.

„Kulcsár Edina sze­repe most válik igazán fontossá a szépségiparban. A jövőben ugyanis a fiatal, de annál céltudatosabb szépség lesz Sarka Kata ügyvezető igazgató jobb keze a Magyarország Szépe Kft.-ben” - írta 2015. július 22-én a Bors.



Talpig Gucciban egy másik cigánnyal: Kulcsár Edina jelenleg éppen a G.w.M. nevű "gengszterrapperrel" tartatja el magát, pulyát is szül neki

A közös munka azonban nem bizonyult túl gyümölcsözőnek: a cég 2019-ben megszűnt. Ugyanis azt követően, hogy Kulcsár „jobbkezeskedni” kezdett Sarka mellett, a társaság megindult a lejtőn, évente csupán néhány millió forint árbevételt sikerült realizálnia. Ez pedig édeskevés volt a talpon maradáshoz.

A büntetőper egyébként jelenleg is folyamatban van, nemrégiben tanúként idézte a Pesti Központi Kerületi Bíróság Kulcsár Edinát, ám ő - terhességére hivatkozással - nem jelent meg a tárgyaláson. A legközelebbi tárgyalási napok: 2023. május 2., 4., 10.