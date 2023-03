Extra :: 2023. március 16. 16:39 ::

Telexesek, akik szeretnének kikerülni a Kuruc.infóra

A Pilvax közben tartotta március 15-i rendezvényét a Mi Hazánk, amelyre a sajtó is kíváncsi volt széles körben. Nincs is ebben semmi meglepő, így van jól, mint ahogy az is, hogy ilyenkor ellátogatnak olyan irányultságú lapok is a rendezvényre, amelyek más politikai platformon helyezkednek el. A bunkóság azért ilyenkor sem lenne kötelező, de úgy tűnik, a Telexnél és általában véve a liberálisoknál az valamiféle munkaköri leírás lehet.

A nemzeti oldal egyik önkéntes tudósítója, aki szabadidejében jár megemlékezésekre, tüntetésekre, és képekkel, információkkal látja el a nyilvánosságot, most is így tett. Ezt írja bejegyzésében:

Telexesek, miután a Mi Hazánk rendezvényén megkérdeztem a nőt, hogy miért tolakodott, lökdösődött a kameráink előtt és emlékeztettem rá, hogy ez nem etikus. Azt mondta gúnyosan, hogy ők a Telex, nem ismerem? Mutogatni kezdtek, mire megkérdeztem: csinálhatok fotót róluk és elküldhetem a kurucinfóra? Azt mondták nyugodtan. Felháborítóan arcátlanok, csak azért jöttek a Mi Hazánk rendezvényére, hogy találjanak valamit, amivel lejárathatnának! Ehelyett az újságírói hivatást járatták le. A pártatlan tájékoztatást sem ismerik...

Ha már ennyire szerettek volna kikerülni portálunkra, és láthatólag iskolapéldái Szent Ágoston azon gondolatának, miszerint a "tartalom összenő a formával", ne fosszuk meg őket az örömtől, biztosítunk egy kis helyet az arcképüknek, mindannyiunk épülésére, íme:

Szívesen.

(Munkatársunktól)