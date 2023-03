Extra :: 2023. március 26. 21:30 ::

Aszexuális forradalom "nemzeti, keresztény" hazánkban - Heti progresszió (CLXXIII. rész)

Folytatódik Heti progresszió sorozatunk, méghozzá március hónap utolsó részével. Terítéken ezúttal az aszexuálisok lesznek, furcsa Happy Meal-ajándékokat nézegetünk és visszakanyarodunk egy nemrég megjelent írásomhoz. Lássunk is neki! A rengeteg levelet ezen a héten is köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com-on továbbra is várom ezeket.

3. Történelmet írnak az aszexuálisok és kapaszkodjon meg mindenki... de hol máshol, mint "nemzeti, keresztény" hazánkban? A világ első aszexuális felvonulásának, vagyis az Aszex Pride-nak nemzethy székesfővárosunk, Budapest ad otthont április 15-én, ahogy azt tudatta a nagyérdeművel a Magyar Aszexuális közösség. FONTOS, hogy nem csak aszexuálisokat várnak a sétára, hanem a "szövetségeseiket" is, akik szerint fontos az aszexualitás láthatóságának növelése.

Az Aszexualitás Világnapja április 6-án van, így meg is ragadom az alkalmat, hogy kifejezzem, ez az a közösség, akiket aztán tényleg, őszintén sajnálok. Rossz lehet nekik.



Sulyok Viktória, a Magyar Aszexuális Közösség alapítója, vezetője (forrás: forbes.hu)

A rendezvény főgondnoka a hazai közösség alapítója, Sulyok Viktória, aki szerint "rengeteg félreértés létezik az aszexualitással kapcsolatban, valamint hangsúlyozta, hogy "a világon sehol máshol nincs még Aszex Pride, így a budapesti esemény történelmi lesz".

Köszönjük szépen, hogy megélhetjük ezt a sorsfordító, meghatározó eseményt, valamint legyünk hálásak "nemzeti" kormányunknak is, hogy lehetőséget teremtettek erre!

Sulyok adatlapja amúgy itt található , ahol túl sok információ nincs róla, de különböző témájú profilképekből annyi van, mint a búcsúban.

2. "Inspiráló vezetőkről" szóló kiskönyvet csapott hozzá a Meki a Happy Meal-menükhöz, csak elfelejtették, hogy Magyarországon vagyunk, ugyanis a gyermekek nem éppen élettér-kompatibilis személyeket ismerhetnek meg, mint "inspiráló vezetőket". Minderről felháborodott olvasónk tájékoztatott minket.

A könyvecske kivétel nélkül olyan "polgárjogi harcosokat" mutat be, akik közül kettő rögtön azzal vádolható, hogy felforgatták a fehér életközösséget a destruktív gondolataikkal.



Eleve nem kellene ilyen könyveket forgalmazni az északi civilizáció országaiban, de, hogy Magyarországra végképp hogyan kerülnek ezek, felfoghatatlan

Gondolom Martin Luther King-et nem kell bemutatni kedves olvasóinknak, de a képzettebbek ismerhetik Maya Angelou munkásságát is, aki elsősorban költőként és íróként harcolt a feketék "polgárjogi mozgalmának" zsoldjában, de persze sok munkájában boncolgatta a "rasszizmus" kérdését is.

Annak rendje és módja szerint szintén politizált, persze a demokraták oldalán, nagy támogatója volt Barack Obamának is, annak megválasztásakor önelégülten úgy fogalmazott, hogy "kezdjük kinőni a rasszizmus és szexizmus ostobaságait".

Igen, ők voltak a BLM szálláscsinálói, most pedig a gyorsétteremláncnak hála már a magyar gyermekek is megismerkedhetnek velük.

Amúgy, ha már "inspiráló vezetők", akkor egyrészt feltenném a kérdést, fehér miért nem kapott egyetlen helyet sem, illetőleg miért kizárólag "polgárjogi harcosokat" ábrázoltak? Kérdéseim persze költőiek, választ úgysem remélek.

1. Az olvasási adatok alapján látom, hogy jól fut egy e heti cikkem , ahol egy talkshow-ból vett részlet került a górcsövem alá. Akkor és ott egy nagyjából kétperces, ám annál sokatmondóbb videó állt rendelkezésünkre az LMBTQ-gyereke miatt összeomló apáról, ám örömmel jelentem be, hogy némi kutakodás után megtaláltam az egész részt, amely majdnem 43 percet ölel fel.

A YouTube-on bárki megnézheti, ha van rá egy kis ideje.

A szóban forgó műsor egyébként 2015 szeptember 17-én, csütörtökön került adásba, gondolom azért kapták fel most egyre többen, mert sokkal aktuálisabb a kérdés, mint akkor volt.

Amit a múltkor láthattunk, az csak a műsor eleje. Kiderült, hogy Gary (aki amúgy nem is az apa, hanem a nagybácsi, aki nevelte a fiút) "lányának" (aki régen Zach, most pedig Steph néven fut) katonai rendőr (!) a foglalkozása és volt egy felesége is, akivel már javában együtt éltek, amikor kiderültek Zach "hajlamai" (ezeket most nem részletezném, de az egyik Valentin-napra például azt kérte "ajándék" gyanánt, hogy hadd feküdjön le egy másik férfival).

A hölgyet is meghívták a műsorba, valamint negyedikként Kristin Beck-et, egy ismert aktivistát, akiről azt kell tudni, hogy a világ első transznemű haditengerésze.

Azt viszont két percből is jól szűrtem le, hogy "uncle Gary" tényleg összeomlott, a műsor végén pedig az "open-minded" (nyitottság, nyitott elme) és a "szeretet által vezérelt elfogadás" voltak a kulcsszavak, habár szögezzük le, hogy Dr. Phil átlátta, hogy ez nem egy fáklyásmenet, úgyhogy igen óvatosan és körültekintően fogalmazott.

Mivel idecitálták az (egykori) feleséget is, a közönségkérdés is ezzel volt kapcsolatos, nevezetesen az, hogy "Ön kitartana-e hitvese mellett, ha nemet akarna váltani?". Akinek nincs ideje, vagy nem akarja megnézni a műsort, annak spoilerezek: 24% kitartana, 76% nem. És ez az eredmény Nyugatról származik, ráadásul Amerikából, igaz 2015-ből, ami azért nem volt annyira régen.

Nos, én ezzel a szokásosnál kicsit hosszabb résszel búcsúztatom a Heti progressziót március hónaptól, jövő héten dübörgünk tovább.

