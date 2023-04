Extra :: 2023. április 14. 21:01 ::

"Életre fel!"

Schittl Eszter, a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója sajnálatos módon kórházba került, így a Fekete István Szabadegyetem soron következő előadását dr. Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke tartotta meg helyette. A téma azonban nem változott, az életvédelem volt terítéken. Téglásy a sok érdekesség és információ mellett mesélt szervezetük magzatvédelmi tevékenységéről is.

"Elfogadjuk a gyermekáldást? Be tudjuk fogadni, amikor kopog?" – tette fel Téglásy Imre a költői kérdést előadásának legelején, amit aztán rögtön meg is válaszolt: "a sok művi abortusz arra utal, hogy nem mindig".



Sokat vitáznak arról is, hogy egy születendő gyerek mikortól számít életnek, ezzel kapcsolatban egy érdekességet említett az Alfa Szövetség elnöke: "amikor az abortáló műszerrel behatolnak a méhbe, a magzat menekül előle. Van félelme, szívhangja, ezek valódi dolgok, érzések egy élőlénytől". Ebből arra reflektálhatunk, hogy a magzat már emberi életnek tekinthető.

"Ennek ellenére abortuszellenes törvényeket gyakran söpörnek le ma Európában, mint ahogy a zsarnokok gyakran félnek a születendő gyermekektől, például Heródes is hatalomféltésből öldöste a kisgyermekeket" – emelte ki az előadó.



Ezt követően Téglásy Imre rátért az ősi biológiai parancsra és a termékenység kultuszát kísérő motívumokra.

"A "szaporodjatok" 4 milliárd éves természeti alaptörvény, biológiai parancs. A mi őseink is követték ezt a törvényt.

A teremtés ikonográfiája több kultuszban, jelképben is előfordul, a "hármas halom" is ilyen a címerünkben. A termékenységet, az élet teremtését gyakran ábrázolják különböző virágmotívumokkal is, hazai viszonylatban szintén.



"A termékenység, a nemzés tiszteletében telt el az emberiség történelmének nagyobb része, de nagyjából 200 évvel ezelőtt útjára indult a felforgatás is. Az élet és teremtés kultúrájával szemben megjelenik a halál civilizációja "ne szaporodjatok és ne sokasodjatok" jelszóval. Ennek a kapitalizmus a szálláscsinálója" – mondta.

Ezt követően megemlítette Margaret Sangert, aki 1918-ban a feminizmus korai előfutáraként azt állította, hogy "túl sok gyerek van már, nem kell ennyi", illetve, hogy "ki kell szabadítani a nőket a termékenység béklyójából."



A kapitalizmusnak olcsó munkaerőre volt szüksége, ezért "kihajtják" a nőket is dolgozni a családcentrikusság helyett. A kapitalizmussal kéz a kézben járó kommunizmus is ezt az utat követi. Szovjet-Oroszországban 1920-ban legalizálják az abortuszt.

A történeti áttekintés után Téglásy Imre a szervezetük munkájáról értekezett.

Említést tett a 2022. szeptember 12-én kelt rendeletről, melyet a Mi Hazánknak, Dúró Dóra parlamenti képviselőnek köszönhetünk. Ebben az áll, hogy szeptember 15-től szívhangot kell mutatni abortusz előtt, hogy az anya helyesen tudjon mérlegelni a beavatkozást illetően. "A szakma egy részének ez nem tetszett, mert szerintük ezzel »a politika megerőszakolja« az orvostudományt" – bírálta őket Téglásy.



Megtudhattuk azt is, hogy az életvédő mozgalom rendszeresen tárgyal abortuszt végrehajtani szándékozó nőkkel, akik sokszor meggyőzhetőek arról, hogy ne vetessék el a babát, ez pedig mindenképpen pozitív eredmény. Hozzáteszi, hogy a politikusokat már jóval nehezebb meggyőzni, hiszen ennek az ügynek a képviselete szavazatvesztéssel jár. Téglásyék rendszeresen járnak kórházakba is, hogy ott egyfajta felhívás gyanánt abortuszmentes napok tartásáról tárgyaljanak a vezetőséggel.

Sok kórház tanúsított szíves együttműködést ezen a téren, így az életvédő mozgalom egyik legfontosabb küldetése most az, hogy ezek a jeles napok megszilárduljanak és széles körben elterjedjenek.



"Életre fel!" – hallhattuk határozott hangon Téglásy Imrétől az előadása végén, mely egyben az Alfa Szövetség mottója is.

A Fekete István Szabadegyetem következő előadása május 11-én, 18 órakor kezdődik, ahol Király Roland, a Magyar Családellátó alapítója "Önellátás, avagy kiút az önámításból?" címmel értekezik majd.

