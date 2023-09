Extra :: 2023. szeptember 14. 07:27 ::

Áttörés: mire kiépül Orbán akkumulátorgyár-országa, jöhetnek a hidrogénmeghajtású autók

Nagy léptékű áttörésről számoltak be dél-koreai kutatók a zöld üzemanyagokra való áttérés terén, ami illeszkedik a karbonsemlegességi törekvésekhez. A Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) a Hyundai-Kia Motor Companyval (HMC) közös Zéró Karbon Motorkutatási Laboratóriumban egy kétliteres, közvetlen befecskendezéses motort fejlesztett ki, amely teljes egészében hidrogén üzemanyaggal működik. Az új technológia lehetővé teszi, hogy a hidrogén közvetlenül a hengerekbe fecskendezve fejtsen ki – az eddig ismertnél nagyobb – hatást.

Ebben a formában minden korábbinál életképesebbnek tűnik az az elképzelés, hogy a hidrogénmeghajtású személyautók tömeggyártásba kerüljenek – írja az uzletem.hu nyomán az Index.

Egy olyan gazdaságos technológia született, ami segíthet a járművek fő energiaforrásaként használt fosszilis üzemanyagok szénmentes hidrogén üzemanyagokkal történő helyettesítésében – közölték a tudósok.

Orvosolták a problémát

A tanulmány alapvetése az, hogy az ismert belső égésű, de hidrogén üzemanyagot használó, úgynevezett portbefecskendezéses motorok nem elég hatékonyak. A levegővel való keverés után égetik el a hidrogént, amely a henger helyett egy szívónyíláson keresztül jut a rendszerbe. Ennek a felépítésnek hála tiszta üzemű motorról beszélhetünk, viszont az égéstérbe jutó levegő mennyisége lecsökken az égéstérben gázhalmazállapotban jelen lévő hidrogén által elfoglalt hely miatt. Innen az alacsonyabb üzemanyag-hatékonyság és a rosszabb motorteljesítmény – idézi az uzletem.hu a kutatócsoport által a ScienceDirect folyóiratban közzétett eredményeket.

A probléma orvoslására nagynyomású hidrogént fecskendeztek közvetlenül az égéstérbe. „Ez a módszer olyan előkeveréses égést alkalmaz, ami ultrakönnyű égést tesz lehetővé, és nagy előnye, hogy nincs szivattyúzásból eredő veszteség, hiszen a teljesítményt a befecskendezett üzemanyag mennyisége szabályozza – a beszívott levegő fojtása nélkül” – áll a tanulmányban. A szívócsőben ráadásul nincs hidrogéngáz, így nem fordulhat elő visszagyulladás, ami gyakori a hidrogénüzemű motoroknál. Az alacsonyabb hőmérsékleten történő égés pedig alacsony nitrogén-oxid-kibocsátást és jó termikus hatásfokot eredményez.

Az újonnan kifejlesztett hidrogénmotorral a benzinmotorokhoz képest 98 százalékkal csökkenthető a szén-dioxid-, és 90 százalékkal a finompor-kibocsátás. Az eredmény teljes mértékben megfelel az Európai Unió nulla károsanyag-kibocsátású autókra vonatkozó előírásainak.

A kutatók további széles körű tesztelésnek vetik alá a motort, hogy ellenőrizzék annak hosszú távú tartósságát, továbbá azt is górcső alá veszik, hogy a technológia személygépkocsik, haszongépjárművek és villamosenergia-termelő erőművek számára egyaránt kifejleszthető-e.

Vetélytársat kaptak az elektromos autók

A koreai áttörés megdöntheti azt a szemléletet, hogy a jövő mobilitása kizárólag az elektromos autókhoz köthető. Az Autós Nagykoalíció elnöke úgy fogalmazott az Indexnek, hogy Európa az egyetlen kontinens, amely teljes mértékben az elektromos autók mellett tette le voksát a közúti közlekedés terén.

– Ami azért igényelhet némi átgondolást, mert 12-féle hajtáslánc áll jelenleg rendelkezésre, ebből kizárólag egyre koncentrálni – ráadásul a többi kárára – könnyen zsákutca lehet – hangsúlyozta Knezsik István.

Alternatíva lehet többek között a metanol, a cserélhető akkumulátor, az e-fuel, a teljes elektromobilitás, a plug-in hibrid, a hidrogén, valamint az alacsony fogyasztású belső égésű motor, amelynek a hatékonyságát tovább lehet fokozni.

(Index nyomán)