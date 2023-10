Extra, Külföld :: 2023. október 2. 14:50 ::

A gonosz plakátok támadása - Metro Vancouver retteg

Szeptember végén „félelmetes napra” ébredhettek Nagy-Vancouver (Vancouver elővárosai, agglomerációja, más néven Metro Vancouver) lakói. Coquitlamban és Port Coquitlamban ugyanis olyan plakátokat helyeztek ki, melyek csak fehér szülő-gyermek párosok jelentkezését várják csoportindítás céljából.

Az „európai gyerekek büszke szüleit” kereső hirdetmények természetesen rekordidő alatt lettek eltávolítva, mégis akkora riadalmat okoztak az említett városokban, mintha kitört volna a háború. A települések politikailag korrekt tisztviselői „aljas szemétnek” minősítették a „rasszista” plakátokat, de a lakosság egy részét sem kellett félteni. Port Coquitlam képviselői figyelmeztetést kaptak a „veszélyes plakátokról”, és külön felszólították őket, hogy távolítsák el azokat. Brad West polgármester azonban már csak arról tudott beszámolni, hogy bár átkutatták a lehetséges helyeket, a plakátokat korábban már eltávolította valaki.

Az „aljas szemét” jelző mellett a város is kiadott egy külön közleményt, ahol az unalomig ismételt jelszavakat mantrázták, mintha valaki kollektív, beteg hipnózisról lenne szó. Ebben a „leghatározottabban elítélték a hirdetményeket és készítőiket”, illetőleg deklarálták, hogy Port Coquitlam „gyűlölet nélküli környezetet” hirdet.

„Meglepő módon” Coquitlam város is hasonló módon vélekedett, rasszistának minősítette a plakátokat, mert „faji alapon zárnak ki más csoportokat”, így ezeknek „nincs helyük a városban”.

„Coquitlam ünnepli saját gazdag sokszínűségét, és szilárdan hisz abban, hogy a különböző hátterek, kultúrák és tapasztalatok révén erősödik a közösségünk. Coquitlam olyan kezdeményezéseket bátorít, amelyek egységet hirdetnek, megértve és befogadva azokat a különbségeket, melyek közösségünket teljessé formálják” – nyilatkozták közleményükben az agymosottak.

A „veszélyes” hirdetmény egyébként egy játszócsoportot hirdet(ett) anya-gyermek számára, hogy „csatlakozhassanak más büszke európai szülők gyermekeihez, és olyan légkört teremthessenek, ahol a gyermekek jól érzik magukat.” A szervező csoportra a plakát „White Tri-Cities Parents and Tots” néven hivatkozik, a „három város” kifejezés Coquitlamot, Port Coquitlamot és Port Moodyt takarja.

Hogy miért szólítja fel Coquitlam és Port Coquitlam városi vezetősége az embereket arra, hogy jelentsék a rendőrségnek az ilyen plakátokat? Természetesen azért, mert a „sokszínűség” náluk nem tényleges sokszínűségre utal, hanem mindenre, ami nem fehér. Máskülönben mégis mi baj lehetne egy hasonló játszócsoporttal? Nem kirekeszt másokat, nem mások irányába gyalázkodik, hanem kijelöli, kik vehetnek részt a programban. Nincs benne sem uszítás, sem egyéb hasonló más rasszok irányába. Bezzeg, ha a négereket tömörítenék hasonló csoportba! A hatóságok nemhogy támogatnák azt, de még szemet hunynának afelett is, ha a szervezők provokálnák a fehéreket, vagy egyéb más rasszt, amely nem fekete.

Egyébként azért sem értem, miért kirekesztő egy hasonló kezdeményezés, mert a két városban több tucat etnikum van regisztrálva, tehát semmi kivetnivaló nincsen abban a sok „sokszínűség” közepette, ha kicsit az eredeti környezetében is szeretne időt eltölteni az ember. Gyanítom egyébként, hogy ez önmagában a lakosság egy markáns részét sem feltétlenül zavarná, de az agymosásról sajnos folyamatosan gondoskodnak bizonyos agyonpénzelt, az államok által is előtérbe tolt mikroszervezetek. Pedig valójában ők azok akik kirekesztenek és gyűlöletet szítanak.

Ilyen az Anti-racism Coalition Vancouver nevű formáció is, amelynek igazgatója és ügyvezető elnöke, Steve September is megszólalt a szeptemberi (haha) eset kapcsán. Az illető egyébként maga is fehér bőrű (ennyit amúgy arról, hogy a (szélső)jobboldalon a fehéreket sokan még mindig kollektívan istenítik), s provokáció céljából #blackshirtday pólóban nyilatkozott.

Az inkább egy házmesterre, semmint igazgatóra hasonlító szerencsétlen barom szerint „egy csak fehér embereknek szóló csoport kirekesztésre tanítja a gyermekeket”. Továbbá egy az egyben kijelentette, hogy „Kanada nem fehér nemzet, hanem multikulturális”.

Nyilván ezt azért is nyilatkozta, mert szintén kijelentette, hogy a plakátokra érkezett reakciók a közösségi médiában „felbátorítják őt”. Egyébként, ha már itt tartunk, ebben az egy dologban nincs igaza? Régi reflexek szerint több olyan országra is „fehérként” hivatkozunk, amelyek felett már eljárt az idő és nem azok többé, csak egykor azok voltak. Kanada talán a legjobb példa erre. Hogy a fehér ellentéteként beállított multikulturális jelző valójában milyen hazugságokat takar a hamis sokszínűség oltárán... nos, mindannyian tudjuk.

Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Vancouver vonzáskörzetében vagy ennyire unalmas az élet, hogy még mindig nyomoznak a plakátok ügyében és felszólítják a lakosságot, hogy „jelentsék a rendőrségnek, ha gyanús jeleket észlelnek”, vagy ennyire nincsenek tisztában a prioritásokkal és hogy mik jelentenek valódi veszélyt. Az utóbbira szavazok.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info