Nem aratott nagy sikert a hanukia a lengyel parlamentben - dolgozott a poroltó

Nálunk egyelőre ez még nincs (mármint a parlamentben), de Lengyelország parlamentjében hanukiát állítottak a zsidó ünnep alkalmából, ám nem úgy sült el, ahogy tervezték. Ugyanis Grzegorz Braun képviselő tűzoltókészülékkel oltotta el azt.



Fotó: Beata Zawrzel / East News

Grzegorz Michał Braun nemzeti politikus, újságíró, akadémiai oktató, sőt, filmrendező és forgatókönyvíró is, tehát elég sokrétű személyiség, most az alább látható módon színesítette tevékenységét. Egyébként pedig a Lengyel Korona Konföderációja és a Szabadság és Függetlenség Konföderációjának egyik vezetője. 2019-ben beválasztották a szejmbe, most 56 éves.

A képviselő, mielőtt eloltotta volna a lángokat, a szónoki emelvényen ismertette céljait, miután ezt megtette, kizárták az ülésről.

Érdemes idézni a lengyel Business Insider nyomán

Tisztelt Ház, a Lengyel Köztársaság területén lévő szejmben nem lehet helye rasszista, törzsi, vad talmudi istentiszteleteknek. Önök nincsenek tisztában ennek a cselekménynek az üzenetével és tartalmával, amelyet ártatlanul hanukának neveznek. A rasszista indítékok nekem tulajdonítják, miközben jelenleg csak helyreállítom a dolgok normális állapotát. A normalitást és egyensúlyt, véget vetve a sátáni, talmudi, rasszista diadalnak, mert ez ezeknek az ünnepeknek az üzenete.

Szavait pedig tett követte:

