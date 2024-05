3. Az utolsó német nyelvű európai ország, Liechtenstein is módosította a törvényeit, így mostantól azonos nemű „párok” is házasodhatnak a kis államban. A döntéshozók majdnem egyhangúlag támogatták a törvénymódosítást, amelyet elvileg – Daniel Seger, a Haladás Polgári Párt szóvivője szerint – a lakosság nagyobb része is támogatott. Komolyabb ellenállás csak az egyház részéről érkezett, mely láthatóan nem volt elég ahhoz, hogy megakadályozzák az homoszexuálisok „házasságát”. Seger azt mondta, hogy „érezték a nyomást, egyben az elvárást, hogy utolsó német nyelvű országként ők is tegyék lehetővé az azonos nemű párok számára a házasságot.” Mindez sokkal beszédesebb nyilatkozat annál, mint azt elsőre gondolnánk. Kik helyeztek „nyomást” rájuk? Az LMBTQ-lobbi, netán a „nép”?