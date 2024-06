Extra, Videók :: 2024. június 26. 17:30 ::

Néha még egy MSZP-snek is lehet igaza: szemét, hülye, csöves bandának nevezte a kétfarkúakat

Bekapcsolva maradt Pokorni Zoltán mikrofonja a testületi ülés szünetében is, így az ülésről készített felvételen is hallható, ahogy a hegyvidéki volt MSZP-s képviselő, Vincze Géza a szünetben odamegy hozzá, és MKKP-ra célozva azt mondja: „szemét, hülye, csöves banda”. Amire Pokorni annyit reagált, „nyugi, nyugi, ne húzd fel magad”.

De Vincze addigra már felhúzta magát, azzal folytatta, hogy „én voltam már egy-két helyen, arab országokban, ott se volt ekkora hülyeség”. Amire Pokorni kedélyesen azt válaszolta, „ne bántsd az arabokat”.

Vincze haragját az válthatta ki, hogy a leköszönő fideszes polgármester, Pokorni Zoltán nem sokkal korábban azért rendelt el szünetet, mert Kovács Gergely, a XII. kerület frissen megválasztott kutyapárti polgármestere a következő testület által végrehajtandó „Egészséges utcák” projekt bemutatásánál nem volt a teremben. „Ezt nekik kell megvalósítani. Szünet van, ameddig a megválasztott polgármester be nem fárad” – mondta Pokorni. A polgármester végül „nem várt a végtelenségig”, folytatták az ülést. „Az előző rész tartalmából” – szúrt oda Pokorni Kovácsnak, miután újra megjelent a teremben.

Vincze Géza 2019-ben az ellenzék közös jelöltjeként, az MSZP színeiben jutott be a képviselő-testületbe. Idén már a Szolidaritás Mozgalom jelöltjeként szállt versenybe a polgármesteri székért, a szórólapjain ráadásul azt is feltüntette, hogy Magyar Pétert támogatja, de így se jutott be a képviselő-testületbe. A polgármester-választáson 809 szavazattal csak 2,69 százalékot ért el.

Pokorni egyébként Kovács Gergely szerint azért hívta össze a szerdai ülést, hogy „megszavazzák még számunkra a legfontosabb döntéseket”. A 26 napirendi pont között Kovács szerint van egy olyan módosítás, amivel Tiborcz Istvánhoz köthető tőkealaphoz köthető cég beépíthet egy hatalmas területet a Svábhegyen, irodaház és 200 férőhelyes mélygarázs épülhet. Az egyelőre a fideszes Pokorni által vezetett önkormányzat szerint hisztériakeltésről van szó, mert a módosítással összességében csökken majd a szintterületi mutató, a zöldterület aránya pedig nő.

Kovács Gergely a szerdai ülésre egy előterjesztést nyújtott be, amiben azokat a területeket sorolták fel, amihez szeretnék, ha a távozó testület már nem nyúlna hozzá. Pokorni Zoltán erre reagálva azt mondta, hogy a jogszabály nem ismer átmeneti időszakot, „ennek a testületnek a mandátuma szeptember végéig tart, pont”. Kovács előterjesztését a fideszes többség 11 nemmel leszavazta.

(Telex)