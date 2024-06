Extra, LMBTQP+ :: 2024. június 30. 22:24 ::

Sötétedés Kanadában - Heti progresszió (CCXXXVIII rész)

Vasárnap van, így ismét érkezik a Heti progresszió az aktuális újdonságaival. Ezúttal a képeké lesz a főszerep, de teszünk egy kitérőt Törökországba is. Minden küldeményt köszönök, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is töretlenül üzemel.

Induljunk hát!

3. Isztambulban ismét hoppon maradnak az aberráltak, a város kormányzója ugyanis megtiltotta , hogy felvonulást tartsanak a városban. Indoklása szerint „illegális csoportok” akartak engedély nélküli tiltakozó felvonulást tartani.

A városközpontot lezárták a forgalom elől, a gyalogosokat pedig ellenőrzik.

Tavaly az aberráltak pofátlanabbak voltak, engedély nélkül is megtartották a felvonulást, amelyen több letartóztatás is történt, de idén a jelek szerint megriadtak az „LMBTQ-emberek”.



Vannak még, akik gátat szabnak a homoszexuális őrületnek (fotó: Kemal Aslan / AFP)

Lám, így is lehet. Ismét egy újabb fricska a „keresztény, konzervatív” orbáni hazugságnak, miközben a török példa is remekül szemlélteti, hogy a problémát államilag, fentről lehet és kell orvosolni.

2. Hát igen, maradva a „büszkeség hónapjánál”, elég mostoha a sorsa az aberráltaknak a Közel-Keleten, ahogy ez az olvasónk által küldött vicces Lego-kép is illusztrálja.

Az installáció egy közel-keleti szokást elevenít fel, hogyan végzik a homoszexuálisok az adott országokban.



Hát igen... nem ünnepelni vitték a háztetőre

1. A héten már ekéztük Kanadát (a cikk rendkívül jó olvasottsági mutatókkal rendelkezik,amit ezúton is köszönök minden érintettnek), de térjünk vissza még ide is egy kép erejéig.

Dúl a foci-Eb, de mellette a Copa America futballeseményre is figyelhet a világ, amelyen Kanada is a résztvevő országok között van. Talán ezért is aktuális az a kép, amely a kanadai válogatott „besötétedését” hívatott bemutatni.



Teljes elsötétedés

A szégyenteljes változás röpke 30 év alatt ment végbe, jól mutatva, hogy nem a holokauszt „megfelelő oktatása” Kanada legégetőbb feladata, de úgy látszik a teljes népességcsere nem zavarja a politikai elitet, sem a lakosság túlnyomó részét.

Így fest most a világ egyik „legélhetőbb” országa. Ezzel zárjuk a mai részt, egy hét múlva ismét érkezik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info