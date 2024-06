Publicisztika, Holokamu :: 2024. június 28. 21:52 ::

Semmi sem jó még a liberális Kanadában sem

„Óriási krízis” zavarta meg június elején a liberális Kanada mindennapjait. Ott, ahol már minden túlszabályozott, ott, ahol már mindenki számít – kivéve a fehérek –, még mindig lappang az „antiszemitizmus bunkósbotja”, és veszélyezteti a „tökéletes mindennapokat”.



Nyugodjon meg mindenki, továbbra is lesz holokauszt oktatás a BCTF kanadai iskolában, de ahogy a mellékelt ábra mutatja, a faji diverzitás is szárnyal (fotó: BCTF/Facebook)

A British Columbia Teacher’s Federation (a továbbiakban szimplán csak BCTF) névre hallgató szervezet megtagadta egy holokauszt-oktatásra specializálódott csoport szakértői elismerését, így az nem jogosult szakszervezeti források lehívására.

Antiszemita, kirekesztő lenne a BCTF? Aligha, de ha nem hisz nekem a kedves olvasó, akkor böngéssze át a honlapjukat , ahol a kezdőoldalon látható képeken egy kivételével kb. mindenki szerepel, csak fehérek nem, de ha ez sem elég érv a BCTF „elfogadó légkörére”, majd még visszatérünk ide.

A Jewish Federation of Greater Vancouver és a Centre for Israel and Jewish Affairs kongatta meg a szemita vészharangokat, miszerint a Holocaust and Antisemitism Educators Association (HAEA) nem kapta meg a már említett szakcsoport-elismerést. Eyal Daniel, a szövetség elnöke azt mondta, hogy „sokkolta őket a döntés”, és remélik, hogy a pedagógusszövetség visszavonja a rendelkezést.

Nico Slobinsky, a Centre for Israel and Jewish Affairs alelnöke szerint a szövetség minden kritériumot teljesít ahhoz, hogy megkapja a szakértői elismerést, és amúgy sem emlékszik olyan esetre, amikor egy szakszervezetet elutasítottak. A HAEA egyébiránt tavaly jött létre annak nyomán, hogy British Columbiában kötelezővé tették a holokauszt-oktatást mint a tanterv részét. Bizonyára ez volt Kanada legfontosabb megoldandó ügye.

Most pedig, kilépve a zsidó világszemlélet párhuzamos univerzumából, nézzük meg, mi a kőkemény valóság.

Június 7-én (egy nappal a kirobbant cirkusz után) a BCTF nyilatkozatot tett közzé az antiszemitizmusról és a holokauszt-oktatásról a saját honlapján. Leszögezik, hogy „az antiszemitizmusnak nincs helye az iskolai közösségeikben, minden diszkriminációt elítélnek, tanárik pedig szembesülnek és aggódnak a növekvő antiszemitizmussal”.

„Az oktatás kulcsfontosságú az antiszemitizmus és a gyűlölet egyéb formái elleni küzdelemben. A szervezet tanárai régóta tanítják diákjaikat a holokausztról, amelynek során a második világháború alatt több millió zsidó embert és másokat gyilkoltak meg a nácik. Amióta a kormány bejelentette, hogy a holokauszt oktatás kötelezővé válik, a BCTF is aktívan együttműködik oktatási partnereivel a tanterv ezen területének bővítésében” – szögezik le, egyszersmind részletezik, hogy a Tartományi Szakszövetségek Tanácsa miért nem hagyta jóvá a szervezet elismerését, szakszövetséggé formálását.

Akinek eddig ne lett volna világos: nem, nem azért, mert a BCTF antiszemita, hanem azért, mert a Holocaust and Antisemitism Educators Association nem felel meg a kritériumoknak, illetve más szervezetek már lefedik ezt a sokat szereplő témát. Persze ez nem jelenti azt, hogy a BCTF ne udvarolna ennek a zsidó szervezetnek is. „Elismerik munkájukat”, a BCTF elnöke levelet írt a szervezetnek, sőt, hamarosan „a továbblépés lehetőségét” is megvitatják majd. Ennél jobban megalázkodni sem lehet, talán lenyugodtak egy kicsit a kedélyek a sok hajbókolás hatására.

Az ügyben egyébként még David Eby, British Columbia első embere is megszólalt. A vihart a biliben nem kommentálta, de leszögezte, hogy „a középiskolát végzett diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a náci rezsim kivégzett hatmillió zsidót”.

Más népek, nemzetek, etnikumok szenvedéstörténete természetesen nem került bele a „mélyen tisztelt tantervbe”, mint ahogy a gázai népirtással kapcsolatban sem állítottak fel oktatási szakszövetséget.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info