Egy amerikai nigger influenszer és az őt követő zombihorda okozott felfordulást Budapesten

Kedden Budapestre látogatott IShowSpeed, polgári nevén Darren Jason Watkins Junior. Ha nem mond semmit az olvasónak a neve, akkor a hiba nem Önben van, mert tegnapig én sem tudtam, hogy a világon van egy ilyen nevű majom. De mitől is híres Speed? Fekete lévén nyilván nem tudományos kutatásairól, felfedezéseiről vagy egyéb értékteremtő, akár fizikai munkásságáról. Speed egy youtuber, "internetes személyiség", streamer (videójátékokkal játszik), valamint "rapper". Ismert még ugatásáról, amit szó szerint kell venni. Nem régen a svéd királyi palotában szóltak rá az őrök, amiért megugatott(!) egy gyereket. Budapesten egy kutyával is ugatáspárbajt vívott. A közvetítést megnézve a fekete-fehér állat, tehát a kutya tűnt értelmesebbnek, nem pedig a teljesen fekete.

Speednek 26,5 millió feliratkozója van a YouTube videómegosztón, s videóit összesen 2,7 milliárd alkalommal tekintették meg.



A Tiktokon bezombult rajongói körében, s egy KFC előtt (fotók: YouTube)

Felbukkanása hatalmas (konzumidióta-kozmopolita) tinédzser-tömeget mozgatott meg fővárosunkban. A streamer éppen európai körúton van, nemrég még az albán miniszterelnök irodájában kosarazott (ott is van színvonal..), de járt Bukarestben és Prágában is, tegnap délelőtt pedig Bécsben tesztelte a Práter vidámparkot, a császármorzsát és döner kebabot. Utóbbi étel nyilván az osztrák gasztronómia kiemelkedő terméke.



Állva, kenyérre kenve zabálja a gulyást. A banánnal bizonyára jobban boldogul

Ezek a 2-3 órás élő videók abból állnak, hogy Speed váratlanul megjelenik néhány turisztikailag érdekes helyen, majd próbál interakcióba lépni a helyiekkel. Viszont a rajongók, többségében tizenéves fiatalok percek alatt százával rohamozzák meg egy közös képért imádkozva, ezért a nagy tömegjelenetekbe torkolló események hamar zsúfolt és veszélyes helyzeteket szülnek. Ilyenkor Speed fél tucat biztonsági ember gyűrűjében gyorsan irányt vált, próbál bepattanni a járó motorral váró kisbuszba, hogy a követőket valamennyire lerázva, új helyszínen kezdhesse újra a tartalomgyártást.

A 444 összefoglaló videója a csorda vonulásáról:

Ez történt kedd este a budapesti élőjében is, ahol először a Széna téren tűnt fel, de amint bement a plázába vásárolgatni, gyorsan sok száz tini vette körbe, így előbb-utóbb le kellett lépnie. Testőrei tizenéveseket lökdösve törték neki az utat a bevásárlóközpont folyosóin, hogy aztán a mozgólépcsőn lesietve elhajthassanak a következő úti célokra, a budai várba, a Bazilikához és egy Duna-parti magyaros étteremhez.

A plázában parfümöt vett egy fiatalnak, mert szerinte az "kibaszott büdös" volt. Bár a közel 40 °C-os melegben nem csoda, hogy izzadnak az emberek, de azért egy magát valamibe is néző ember, még akkor is, ha csak egy tini, bizony megsértődne, ha egy alpári fekete lebüdösözné, de az agymosott fiatal nagy "megtiszteltetésnek" tekintette az ajándékot, s sikongatva kiabálta, hogy "Vesz nekem egy parfümöt". Az őrületre jellemző, hogy a celebet zombiként követő fiatalok egymást lökdösve, az ellenkező irányban haladó mozgólépcsőn is követték, s így volt, aki le is bucskázott a mozgólépcsőn.



Mozgólépcsőn vonul a csorda

A negró gettóstílusával és makogásával megpróbált felcsípni egy épp vásárló magyar lányt, azonban a fiatal nő nem esett hasra a "sztártól" s lepattintotta a szerecsen bohócot, jelezve, hogy vannak még olyan fehér lányok, akik a trendekkel ellentétben nem kívánnak a fajgyalázással élni. Apropó negró! Egyik rajongója, egy magyar férfi a kezébe nyomott egy csomag Negro cukorkát, amitől teljesen begőzölt.



A negró találkozása Negroval...

Amikor a Mátyás templomhoz ért, a fogalmatlan csimpánz kijelentette: "Bemegyek Románia legnagyobb várába."

Amikor a ripacs majom a Bazilikánál volt, a rajongói mindenféle valutát nyomkodtak a markába (forint, dollár, rubel), majd kiakadt, hogy túl sok ajándékot adtak neki, és elkezdett ordítani, hogy kussoljon mindenki, és álljanak messzebb, mert "túl sok izzadt here" van körülötte. Egyébként Speed 2024-es nettó bevétele eddig 280 ezer amerikai dollár, de a sok agymosott azért tömte a majom mancsaiba a pénzt...

Ezután a makogó orangután leszólított két deszkás kissrácot, hogy mutassanak valamit a gördeszkájukkal, majd amikor nem sikerült nekik, akkor kigúnyolta a két gyereket.

Az ugatva ordibáló elmeháborodott ezután egy belvárosi étterem felé vette az irányt, ahol hőzöngését egy éppen ott vacsorázni kívánó társaság hölgy tagja megunta, s középső ujjait felfelé mutatva jelezte az szubhumán teremtménynek, hogy itt az emberek enni kívánnak, s nem egy cirkuszi majom törzsi ugrabugrálását és makogását hallgatni. Speed bizonyította azt a régi mondást, mely szerint a niggert ki lehet hozni a dzsungelből, de a dzsungelt nem lehet a niggerből, s vérében rejlő primitív agressziójának köszönhetően összebalhézott a vacsorázni akaró társasággal. Az emberszabásút végül a testőrei kimenekítették a szorult helyzetéből. A továbbiakban a kamerája összetört, a felvétenek vége szakadt, majd ahogy jött, úgy el is húzott innen. Sajnos nem a dzsungel mélyére, s nem is egy állatkert rácsai mögé, de valószínűleg nem is gyapotot szedni, aminek legalább haszna is lett volna.



...itt pedig a cigányzenével. Érdemes megfigyelni a jámbor arckifejezést



Az agymosott tinik ruháikat íratták alá

Ha valakinek van felesleges két órája, az itt nézheti meg a teljes "produkciót".

14 év "nemzeti-keresztény" kormányzása után a magyar fiatalok megőrülnek egy semmihez sem értő, de azt jó hangosan és agresszívan csináló előemberért, s élvezik, ha ordibálva megalázhatja őket egy tér- és fajidegen "sztár". A "Családbarát Magyarország" matricákkal és táblákkal, valamint a lesötétített ablakú trafikokkal próbálja óvni a Fidesz az ifjakat, addig a köznevelés lezüllesztése, az erkölcsök fellazítása, valamint az igénytelen média megtette a hatását, s a következő generációk egy része már elindult a degeneráció útján.

Amíg a cionista kormány magára hagyja a fiatalokat, hogy azokat a globalisták algoritmusa "nevelje", addig a hazafias szervezetek megpróbálnak a pusztító trendeknek ellenállni és értéket teremtve megmenteni a magyar ifjúság legalább annak arra fogékony részét. A HVIM gyerek- és ifjúsági táborai, a Mi Hazánk Ifjai , a MÖM gyerektábora, valamint a napokban lezajlott Pajtárs Mozgalom tábora értékes alternatívát nyújt a nemzet- és emberellenes globalista mocsokkal szemben. Mint gyakorló apa, ezúton is köszönöm a fenti szervezetek ifjúságnevelő és nemzetmentő munkáját!

Magyar ifjúság nélkül nincs magyar jövő!

KG