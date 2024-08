Extra :: 2024. augusztus 15. 19:11 ::

Hamisítatlan woke filmet forgatott a Netflix Budapestről, a Magyar Nemzet szerint fantasztikus

"A Netflix hatalmas sikerű imázsfilmet készített Budapestről" - erről számolt be még néhány hete a Magyar Nemzet. A lap kormánypárti, köztudomásúlag magát jobboldalinak, konzervatívnak tartó orgánum. A címben pedig ott szerepel a Netflix, amelyről sok minden eszünkbe juthat, csak nem éppen a Magyar Nemzet önmeghatározásaként használt megnevezések. Mintha lenne itt egy kis ellentmondás. S valóban, van is. Nem is kicsi.

Ismeretes, hogy tavaly rendeztek Budapesten atlétikai világbajnokságot, s ennek kapcsán készített imázsfilmet a Netflix. Ahogyan a Magyar Nemzet fogalmaz, a "Netflix olyan fantasztikus televíziós imázsfilmet készített a magyar fővárosról, a világbajnokság színhelyeiről és főszereplőiről, amelynél nagyobb hírverést a BP2023 eseménysorozata és a házigazda ország aligha kaphatott volna. A SPRINT ma a világon a tíz legnézettebb sorozat között van, több millió ember látta eddig minden részét, és az olimpia közeledtével ez a szám minden bizonnyal csak tovább fog nőni."

A Netlfixről pedig nem más jut eszünkbe, mint csupa szélsőliberális ideológiai panel, a woke totális megjelenítése, s ami már teljesen alap mém lett a világhálón, hogy nagyjából mindenkit feketeként ábrázolnak. Itt arra kell gondolni, ha például a Netflixen látunk egy vikingekről szóló filmet, az biztos, hogy lesz közte "afroviking" (elnézést a szószörnyetegért is). Miért is lepődnénk meg rajta, hogy a Netflix Budapestet is összekeverte Afrikával?

A SPRINT nevű filmsorozatnak egyik része a budapesti atlétikai világbajnokságról szól. Itt sem bonyolították túl a történetet, órákon át kizárólag négerek bizonygatják egymásnak , hogy milyen jók ők mindenben (is). A készítőket nem zavarta, hogy egy európai fővárosban járnak, ez annyira mellékes volt, hogy nagyjából erről semmit nem is tudunk meg.

Nem történt tehát semmi váratlan, a Netflixtől kvázi már ezt "várjuk". De, hogy a Magyar Nemzeti számára mitől is volt olyan fantasztikus ez a film, az jó kérdés...

L. J. - Kuruc.info