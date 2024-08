Extra :: 2024. augusztus 22. 09:21 ::

Csillaghullás

Mikor a progresszív beállítottságáról ismert Disney átvette a Star Wars franchise feletti bábáskodást, joggal aggódhatott minden érintett, hogy meg fogja erőszakolni a szériát. Aztán 2015-ben – lassan 10 éve – láthattuk az általuk készített új trilógia legelső részét, és megmondom őszintén, hogy rendkívül elégedett voltam. Aztán 2017-ben jött a folytatás Az utolsó Jedik címmel és már nem volt olyan őszinte mosolyom. 2019-ben, a trilógia záróepizódja pedig életem legrosszabb Star Wars-élménye volt, és mindmáig nem teljesen sikerült felfognom, mennyi logikai bukfencet és következetlenséget láttam a Skywalker korában (egy Star Wars-rajongó cimborám, akivel anno moziban láttuk a filmet, konkrétan a felénél elaludt, és a stáblistánál ébredt fel, így sokkal jobban járt, mint én).

Azóta a Disney több-kevesebb eredménnyel garázdálkodik a Csillagok háborúja univerzumában, melynek egyértelmű mélypontja legfrissebb sorozatuk, a The Acolyte (magyarul valami egészen irritálóra sikeredett a fordítás Az akolitus címmel, úgyhogy ennek használatát igyekszem minimalizálni). Azaz, hogy csak volt, ugyanis elkaszálták

Világunk olyan, amilyen, de sokszor beszéltük már, hogy a woke számára is van egy vörös vonal, melyet nem léphet át a multik kárára, ez pedig a pénz. Hiába ordít a The Acolyte-ról, hogy minden képkockájában kimaxolták a woke tartalmat, van az a foshalmaz, amit már a jelenkor embere sem fogad be, végül ez okozta a sorozat vesztét.



Amandla Stenberg, a woke sorozat biszexuális, feminista (volt) főszereplője (fotó: Christian Black/ Lucasfilm Ltd.)

A történetre különösebben nem pocsékolnék sok időt, a Baljós árnyak előtt járunk 100 évvel, terjed a sötétség, Jediket gyilkolnak, az aggasztó tendenciák kivizsgálásához pedig közösen fog hozzá az egykori tanítvány, a mester és még egy sor egyéb szereplő.

Volt itt minden, ami a woke filmgyártást jellemzi: tökkelütött fehér férfi karakter, akibe számtalanszor még jól bele is rúgnak, hogy mindenkinek érthető legyen, merre az arra, igénytelen logikai bukfencek, amelyek még egy kisiskolásnak is feltűnnek, kizárólag nőkből álló társadalom, ahol a „leszbikus űrboszorkák” férfiak nélkül reprodukálják magukat stb.

A sorozatot a „kritikusok” természetesen pozitívra értékelték (nem is nagyon mondhatnak mást, meg nem is igazán akarnak az LMBTQ-lobbi ellen felszólalni, itt is a pénz beszél...), nem így a nézők. Az első duplarész 11,1 millió nézőt húzott be a debütálás első öt napján, ami rendkívül jónak számított, aztán ahogy haladtunk előre a cselekménnyel, az érdeklődők szépen elszivárogtak. Ehhez pedig még hozzájön, hogy az egyébként sokszor szintén kontraproduktív nézői értékelés ezúttal jól működött és tette a dolgát. Ha a kritikusok nem is, ők lehúzták az Acolyte-ot az IMDb és a Rotten Tomatoes felületén is.

A főszerepet játszó Amandla Stenberg természetesen fekete, feminista és biszexuális, a woke lelkes aktivistája, színésznőnek pedig több mint felejthető. A rendező Leslye Headland személye pedig a lehető legrosszabb, ami a Star Warsszal történhetett. A sorozat képzeletbeli sírja felett kvázi pezsgőbontásként pedig lássunk egy június végi cikket erről a nőszemélyről, ahol még örömittasan gúnyolódott azokon, akik „gyűlölködve” bírálták a sorozatot.



Az ex-direktor asszonyság (forrás: Wikipédia)

Headland volt az első személy, aki nyíltan „queer emberként” (merthogy természetesen az) fősodratú Star Wars-projekten dolgozhatott, így beírhatta magát a filmtörténelembe úgy, hogy rögtön meg is bukott. Az akolitus a legalacsonyabb nézői pontszámmal rendelkezik az összes eddigi Star Wars-alkotás között (újabb negatív rekord), ennek pedig egyértelmű oka a woke-jelenség. Headland még odáig is elmerészkedett, hogy „házastársát”, Rebecca Hendersont is beleerőltesse a sorozatába.

Habár Headland végig tagadta, hogy a woke elsőrendű képviselete és az LMBTQ témaköre állt volna a középpontban, mégis annyit pakoltak bele, amennyi az összes eddigi Star Wars-alkotásban együttvéve sem volt. Az imént említett matriarchális társadalomról úgy gondolta, hogy „lehangoló őket leszbikusnak nevezni”, aki pedig így tesz, „nem figyeli a történetet” (tény, hogy elvileg valamiféle „erőmágiát” alkalmaztak „utódnemzés” céljából, de a vak is látja, hogy a férfiak nélküli társadalom és a kvázi egymás közötti szaporodás valójában mit óhajtott prezentálni).



A Disney élen jár a woke terjesztésében. Megront sorozatokat, régi múltra visszatekintő franchise-okat, filmeket

Ekkor még így nyilatkozott magáról és az elfuserált sorozatáról:

Büszke vagyok arra, hogy egy olyan homoszexuális nő vagyok, aki véghez vitte ezt a mutatványt, s természetesen, hogyha a tartalmat queernek nevezik, akkor ezt a queerséget nem akarom eltagadni a sorozattól.

Majd odaszúrt azoknak, akik a The Acolyte LMBTQ-tematikáját kritizálták:

Őszintén szólva szomorú vagyok, hogy az emberek azt gondolják, hogyha valami homoszexuális, akkor az rossz. Szomorúvá tesz, hogy az interneten egy csomó ember lerombolja azt, amit én az általam valaha készített legfontosabb alkotásnak gondolok.

Hát, Headland, ez nem jött be. Még 2024-ben sem nyelték le a logikai hibákkal teletűzdelt Star Wars-woke-ot. A soha viszont nem látásra, akolitus. Örök időkig maradj mélyen a föld alá temetve.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info