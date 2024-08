Extra :: 2024. augusztus 29. 10:39 ::

Azért mert néger vagyok? - Ahhoz még a norvégok sem elég antirasszisták, hogy örüljenek a hercegnőjük hüllővel való frigyének

Márta Lujza norvég hercegnő a hétvégén megy hozzá a sámán hírében álló Durek Verretthez, aki igen sok kritikát kap a múltja és a hite miatt. Olyan kijelentéseket tett már többek között, hogy a gyermekek, akiket rákkal diagnosztizáltak, maguk akarták a daganatos megbetegedést – írja az Index.



Egy néger bűnözővel színesedik a norvég királyi család (fotó: Babak Golkar / People)

A 21. században a királyi családok által tisztelt hagyományok sokak szemében már inkább tűnnek maradinak, mintsem történelmi értékkel bíró tradícióknak. Az előírt szabályok miatt pedig az említett famíliák tagjainak is nehezebb párt találniuk, mint a hétköznapi embereknek. A protokollal együtt járó lemondásokkal ugyanis nem mindenki tud könnyen megbarátkozni, és azok is kevesen vannak, akik olyan regulák mentén szeretnék élni az életüket, amelyek keretek közé szorítják őket. Már megannyi példát láthattunk arra a múltban, milyen kemény fába vágja a fejszéjét az, aki mégis a királyi családok valamelyikéhez csatlakozik. Itt lehetne említeni akár Meghan Markle-t, aki amerikai színésznőként teljesen más életvitelhez szokott hozzá, mint amit Nagy-Britanniában tapasztalt, és annak ellenére, hogy igyekezett beolvadni a brit társadalomba, eggyé válni az arisztokratákkal, a rendszer végül kivetette őt magából (és a félvér színésznő persze nem tehet semmiről, mindig csak mindenki más a hibás... – a szerk.).

Nem a brit királyi család ugyanakkor az egyetlen, amelynek botrányokkal, kétes ügyekkel kell szembesülnie. Szombaton például újra férjhez megy Márta Lujza norvég hercegnő, V. Harald norvég király és Szonja norvég királyné lánya, akinek az a Durek Verrett a párja, aki az elmúlt években inkább negatív, mintsem pozitív színben lett feltüntetve. Talán pont emiatt is találtak egymásra a hercegnővel, akit azóta, hogy 2022-ben lemondott királyi kötelezettségeiről – megint csak itt a párhuzam a brit királyi családdal –, hogy alternatív gyógyászattal foglalkozó üzletére összpontosítson, rendre kritikával illetnek. A negatív visszhangok pedig főleg a hitével kapcsolatban érkeznek, amelyek valamelyest megegyeznek azokkal a meggyőződésekkel, amelyeket Verrett vall (az ehhez hasonlóan gyönyőrű mondatok megalkotásához bizonyára kell valami indexes gyorstalpaló – a szerk).

Már önmagában a megismerkedésük közös hitrendszerükről árulkodik, mivel azután, hogy 2019-ben barátok mutatták be őket egymásnak, azt állították, előző életükben már ismerték egymást – különösen az ókori Egyiptomban. A kapcsolatukat pedig már a kezdetekkor sem nézték jó szemmel, mivel a közvélemény sarlatánnak tartja Verrettet. Még Erna Solberg, Norvégia volt miniszterelnöke is azt állította, a nézetei nem tényeken alapulnak, és az általa hirdetett eszmék felérnek az összeesküvés-elméletekkel. Hasonlóképp vélekedett az ország jelenlegi vezetője, Jonas Gahr Støre, aki tavaly úgy fogalmazott, a férfi gyermekneveléssel kapcsolatos kijelentései kifejezetten károsak. Ezzel a vélekedéssel pedig könnyű egyetérteni, mivel a 49 éves Verrett többek között az alábbi kijelentéseket tette eddig:

az alkalmi szex vonzza a szellemeket, amelyek hatással vannak a nők hüvelyének belső részére, ám különböző gyakorlatokkal ki lehet onnan tisztítani őket,

a gyerekek azért lesznek rákosak, mert a megbetegedést ők szerették volna,

a kemoterápia nem hatásos, csak az orvosok szeretnének még több pénzt keresni,

saját magát hüllőnek tartja,

az 5G rabszolgává teszi a bolygót,

tudott a szeptember 11-i terrortámadásról két évvel a tragédia előtt, de nem akart közbeavatkozni,

képes forgatni az atomokat, és csökkenteni az életkort.

Jó pénzért elvett egy nőt, akit utána feljelentett, hogy kitoloncolják

Verrett mindemellett azt állította, hogy az izraeli Shamir Medical Centerben sámánisztikus módszerekkel kezelt rákbeteg gyermekeket, ám a kórház tagadta, hogy így történt volna. Sőt, 2019-ben egy podcastben vitatta meg szexuális életét a hercegnővel, megemlítve az orgazmus szabályozására szolgáló technikáit, hogy tovább fokozza partnere elégedettségét. Szintén sötét foltot jelentenek a múltjában azon rendőrségi esetek, amelyek komoly következményeket vontak maguk után. 1991-ben gyújtogatás és birtokháborítás miatt ítélték öt év börtönbüntetésre, miután egy kaliforniai lakatlan házban rendezett bulit illegálisan, majd felgyújtották az ingatlant, ami porig égett. Végül egy évet ült rácsok mögött, mielőtt feltételesen szabadlábra helyezték. 1993-ban aztán három különböző alkalommal ismét letartóztatták birtokháborítás, lopás és tömegközlekedési eszközökön való bliccelés miatt, így rövid időre ismét börtönbe került. 2005-ben pénzért feleségül vett egy 21 éves, cseh állampolgárságú lányt, Zaneta Marzalkovát, hogy megkaphassa a zöldkártyát, azaz az Egyesült Államokban élhessen – végül Verrett feljelentette őt a bevándorlási hatóságoknál, így Marzalkovát kiutasították az országból.



Márta Lujza volt férjével és lányaikkal 2013-ban (fotó: Mark Cuthbert / Getty Images) Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett 2024. július 9-én a kaliforniai Beverly Hillsben

Fotó: Vivien Killilea / Getty Images Hungary Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett 2024. július 9-én a kaliforniai Beverly HillsbenFotó: Vivien Killilea / Getty Images Hungary

Itt még nincs vége a sornak, mivel Verrettet 2011-ben zaklatással, a bérleti díj fizetésének elmulasztásával, illetve gyilkossággal és fekete mágiával való fenyegetéssel vádolták meg. 2015-ben pedig családon belüli erőszak miatt tartóztatták le, miután otthonában rátámadt vőlegényére, Hank Greenbergre, így Verrettet ismét börtönbüntetésre ítélték. Míg a legutóbbi botrány a koronavírus-járvány alatt robbant ki, amikor a férfi olyan medált kezdett árulni, amiről azt állította, hogy meggyógyítja a Covid-betegeket. A kellően nem alátámasztott állításai a norvég törvények megsértését jelentették, így Verrett nem árulta többé a tárgyat. Helyette tavaly egy olyan terméket dobott piacra több mint kétezer norvég koronáért, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 67 ezer forintért, amiről azt állította, gyógyítja a kutyák betegséget – amire már a Norvég Állatorvosok Szövetsége is felkapta fejét, és kritizálták a tárgyat, amiről tudományos alapok híján aligha elképzelhető, hogy ilyen csodatetteket vinne véghez.

Azért mert néger vagyok?

Az előbbiekben felsoroltak fényében könnyen kijelenthető, hogy Durek Verrettet nem zárták a szívükbe a norvégok. A pár korábban A hercegnő és a sámán címmel előadásokat hirdetett meg, amelyek kapcsán azzal is megvádolták a férfit, hogy visszaélt párja királyi származásával. Verrett az eljegyzésükkör egy olyan történettel is előállt, miszerint anyja már gyerekkorában megjósolta, hogy feleségül vesz egy norvég hercegnőt, amit édesanyja egyébként letagadott, közölve, csak ő találta ki a sztorit. Verrett úgy véli, amiatt kritizálják őt ennyien, mert nem akarják, hogy egy fekete férfi házasodjon be a norvég királyi családba. Azt is kijelentette, hogy ő lesz az első színes bőrű, aki egy európai királyi család tagja lesz, ami nem is állhatna messzebb a valóságtól. Elég, ha Meghan Markle-re gondolunk, aki 2018-ben Harry herceggel összeházasodva került rokoni kapcsolatba a brit arisztokrata famíliával. De példaként lehetne még említeni a szudáni Mary Nyanut Ring Machát, aki az osztrák Habsburg-ház tagja lett, vagy a panamai Angela Brownt, aki a liechtensteini királyi családba került be.

Ezen felül az is kiverte a biztosítékot a norvégoknál, amikor Verrett azt állította, a hercegnő volt férje, Ari Behn, aki 2019-ben lett öngyilkos, felvette vele a kapcsolatot a síron túlról. Bár a menyegzőt megelőzően a pár azon ügyködött, hogy jobb színben tüntessék fel Verrettet, ez nem igazán jött össze. Sőt, mivel egy több mint egy évszázados királyi hagyományt rúgnak fel, csak még hangosabban elégedetlenkedik a nép. A pár ugyanis úgy döntött, hogy ahelyett, hogy a Norwegian Broadcasting Company (NRK) és a Norwegian News Agency (NTB) lapok tudósítanának az eseményről, a jogokat a Netflixnek és a Hello magazinnak adják el, amire még nem volt példa a norvég királyi család történelmében. A helyi médiának így csak korlátozottan lesz lehetősége beszámolni az eseményekről. A família kommunikációs vezetője, Guri Varpe elmondása szerint az arisztokraták kerülni fogják a Netflix és a Hello magazin kameráit, mivel nem tartják jó döntésnek, hogy a többi médiumnak nem lesz joga tudósítani az esküvőről.

Mióta Haakon király 1905 novemberében Norvégiába érkezett, ott voltunk a norvég királyi házhoz kapcsolódó összes jelentős nyilvános eseményen, ünnepségen és évfordulón

– tette hozzá az NTB hírszerkesztője.

Nem ők az elsők egyébként a norvég királyi családban, akik eladták egy esemény fényképezési jogait, mivel korábban Peter Phillips is így tett, szintén a Hello magazinnak. Az esetnek nagy visszhangja volt a brit királyi családban is, II. Erzsébet királynő ennek hatására tiltotta meg, hogy bárki efféle döntést fontolgasson a famíliából. Tekintve, hogy Márta Lujza hercegnő és Durek Verrett házasságát egy nemzet ellenzi, kérdéses, ez mennyire fogja majd beárnyékolni a legszebbnek hitt napjukat, amikor kimondják egymásnak a boldogító igent.

