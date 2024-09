Extra :: 2024. szeptember 2. 13:50 ::

"A szégyen éve" - Heti progresszió (CCXLVII. rész)

Kivételesen hétfőn jelentkezik a Heti progresszió legújabb része, amely egyszerre szeptember hó nyitánya is. Egy visszatérő ismerős, az 1944-es év „értékelése” és – mivel már amúgy is rég volt – némi YouTube-reklám kapott helyet az aktuális részben.

Mindenkinek újfent köszönöm, hogy levelet küldött a hetiprogresszio@kuruc.info -nak, továbbra is érdeklődve várom őket és a releváns anyagokat is.

Most pedig nincs is más hátra, mint belevetni magunkat a progresszió tengerébe.

3. Emlékeznek még a Kezdők cigány nyelvkönyvére, amit tavaly karácsony előtt mutattunk be a rovatban ? Nos, most visszatért, de csak azért, hogy párban érkezzen egy meglehetősen felülreprezentált téma sokadik képviselőjével, miután olvasónk párban kapta a „sok jót” reklám gyanánt.



Már dupla csomaggal támadnak

Amennyiben „kínzásra szánt csomagként” árulják a két kötetet, úgy érthető, hogy miért duplán szórják ránk az „áldást”.

2. Persze a holokauszt történetének sulykolásából sosem elég, a Múlt-kor történelmi magazin egy egész tematikus számot szentelt a témának a 2024 őszi kiadványában, 1944 „a szégyen éve” megnevezéssel. Olyannyira fontos volt ennek a számnak a beharangozása, hogy még Facebook-hirdetést is szenteltek neki, így sokakhoz el is jutott a hír, címünkre is több olvasónk küldte be, felháborodásuknak adva hangot.



Ősszel is folytatni kell az állandó sulykolást

Azontúl, hogy már a cím is tolakodóan igyekszik lelkiismeret-furdalást kelteni az olvasóban, a „szégyen éve” nem igazán kompatibilis nemzeti örökségünkkel és büszkeségünkkel, ugyanis 1944 inkább volt a bolsevizmus elleni helytállás, a magyar élni akarás és az Új Európa iránti igény megformálódásának éve, semmint a „szégyené”. Persze, nézőpont kérdése. A Múlt-kor számára ezek szerint „szégyen”, ha egy ország nem hajt fejet az ellenségeinek.

1. Végül pedig hosszas szünet után visszatérünk az IKEA-ba, a világ talán legprogresszívabb bútorboltjába.

A „szebb hétköznapokért” mottóval megszületett rövid reklámfilmben ismét kevert rasszú párokat láthatunk, a férfiak természetesen négerek. Ha az IKEA hű akart volna maradni a valósághoz – különösen az elmúlt napok tükrében, a feketék kezébe inkább kést rakott volna, ahogy európaiakat szurkálnak, de hát a polkorrekt reklámok ilyet nem tűrnek meg, inkább a hazug, „idilli” hangulatot próbálják megtámogatni az árucikkeikkel.

Köszönjük olvasónknak a találatot!

Meg persze mindenkinek az újabb kitüntető figyelmet, hamarosan ismét jelentkezik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info