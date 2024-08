Extra :: 2024. augusztus 25. 16:14 ::

Méltó búcsú Az akolitustól - Heti progresszió (CCXLVI. rész)

Vasárnap van, tehát ismét jelentkezik újdonságaival a Heti progresszió. A küldeményeket minden kedves olvasónknak köszönöm, ezeket továbbra is várom a hetiprogresszio@kuruc.info e-mail-címre.

Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele!

3. Donald Trump az arizonai Glendale-ben tartott kampánygyűlést, ahol színpadra lépett a Trump javára nemrég visszalépett Robert F. Kennedy is. Mikor Kennedy felment a színpadra, a kísérőzenéje a Foo Fighters My Hero című dala volt

A közösségi médiában rögtön meg is kérdezték a zenekart, kértek-e a szervezők engedélyt tőlük, a válasz pedig „nem” volt, melyet tovább is posztoltak. Ezt követően a zenekar sajtósa közzétett egy nyilatkozatot, miszerint nem kért senki engedélyt a My Hero felhasználására, de ha kértek, se kaptak volna.

A My Hero korábban is szerepelt republikánus és demokrata pártrendezvényeken, ám a zenekar most annyira idegállapotba került Trumpéktól, hogy lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ne tudják használni a zenéjüket.

Persze nem eszik olyan forrón a kását. A Foo Fighters és több más világhírű előadó, akik korábban jelezték, hogy nem akarják, hogy számaik Trump-gyűléseken legyenek hallhatóak, nem apolitikus indíttatásból teszik ezt, hanem egytől egyig lelkes demokraták. A mostani esetben is kibújt az a bizonyos szög a zsákból, hiszen a Foo Fighters innentől kezdve a My Hero számból befolyó jogdíjakat Kamala Harris kampányának ajánlja fel.

Ennyit a mostanában a libsik részéről különösen elharapódzó hamis felháborodásokról.

2. „Lélekteli tekintet és szerelmi ölelés”, melyet bezzeg nem tilt a Facebook. A Temu Hungary háza táján nem csak a nyár forró, de a hangulat is elég „meleg”, legalábbis a közösségi portálra szánt reklámjuk szerint.



Igazán "divatos fogás"...

Köszönjük olvasónknak, hogy megmutatta, mit nem érdemes a Temuról rendelni. Ha érdemes bármit is egyáltalán.

1. Amint arról a héten írtam , búcsúzik a Star Warst woke elmebetegséggé változtató The Acolyte, ugyanis a Disney nem finanszírozza tovább a queer direktor Leslye Headland ámokfutását.



Egy woke-idiótasággal kevesebb

A Disney szégyenérzete odáig fajult, hogy még a sorozathoz kapcsolódó, a cég webshopjából megvásárolható termékeket is eltávolították , nehogy bárkit is emlékeztessen az óriási bukásra, vagy a sorozatra. Újabb támogatandó döntés a részükről.

Ezzel az örömhírrel zárom a heti rovatot, hamarosan ismét beizzítjuk a progresszió tüzes szekerét.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info