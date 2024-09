Extra :: 2024. szeptember 6. 21:50 ::

PET-palackokból épülhet a nemzeti ellenállás bástyája?

PET-palackból nem lehet várat építeni, sem Molotov-koktélt gyártani, de az Antifa elleni küzdelemhez is gyenge fegyvernek bizonyul. Vagy mégsem? Új lehetőség nyílt a hazafiak számára, hogy az újrahasznosítással ne csak a környezetszennyezéssel, hanem a létrontó erőkkel is felvehessék a harcot. Alább olvasható a HVIM útmutatója.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom több mint két évtizedes küzdelme során mindig felvette a harcot a magyarságra törő ellenséggel szemben. Nem rettentette el őket rendőri erőszak, bebörtönzés vagy egzisztenciális ellehetetlenítés sem. Bátorság és elszántság soha, a pénzügyi lehetőségek hiánya azonban többször is gátat szabott a nemzeti érdek érvényesítésének. Most azonban lehetőség nyílt rá, hogy a harcból mindenki kivegye a maga részét, és az anonimitás biztonságával, különösebb áldozat nélkül támogassa a közös küzdelmet.

A nemrég bevezetett betétdíjas rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a visszaváltáskor egy QR-kód beolvasásával támogathassuk a nemzeti ellenállást. Így a megvásárolt termékek 50 Ft-os betétdíja nem marad az államnál (pontosabban a MOHU-nál), hanem olyan ügyeket támogat, amiket sem az állam, sem pedig a nemzetközi pénzemberek nem támogatnának.

A család szövetét széttépni szándékozó LMBTQP-propaganda, a gyerekek identitásának fejlődését befolyásolni akaró genderlobbi hatalmas pénzügyi eszközökkel, és ebből adódóan nagy befolyással végzi tevékenységét. A velük szemben álló nemzeti erők csak saját magukra számíthatnak, így fizetve ki perköltségek és büntetések sorozatát. Náluk a pénz, nálunk az igazság.

Ezen az egyenlőtlen helyzeten most azonban könnyen változtathatunk. Váltsd vissza Te is a betétdíjas PET-palackokat és alumíniumdobozokat, a visszaváltó automatánál pedig szkenneld be az alábbi QR-kódot!

Az így befolyt összeg a létrontás elleni harcot támogatja, legyen szó az LMBTQP-lobbi megállításáról, a turulszobor megvédéséről, az elszakított magyarság jogaiért folytatott küzdelemről vagy tettrekész ifjúság neveléséről.

Legyen mindennapi életünk része a palackok visszaváltása és a betétdíj elutalása, mert így egy erős Magyar Ellenállást építhetünk!