Kanadának van egy óriási problémája. Egyes kanadaiak a füvező elnök, Trudeau minden erőfeszítése ellenére még mindig józanok. Ennek meg kell változnia. A füvezés passzív, engedékeny és lusta emberré változtat, más szóval a kanadai értékek tökéletes megtestesítőjévé – legalábbis a kanadai kormány szerint. Végül is az, aki állandóan be van tépve, ritkán mond vagy tesz valami sértőt, és nem is vizsgálja meg közelről, hogy a hatalom mire készül, hacsak nincs köze földönkívüli összeesküvés-elméletekhez, kábítószer-ellenőrzési törvényekhez vagy ilyesmihez. Egy totálkáros népesség nagyon összeegyeztethető egy kozmopolita, gyökértelen, liberális társadalmi renddel