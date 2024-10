Donald Trump korábbi amerikai elnök ellen az elmúlt pár hónapban három merényletkísérlet is történt. Úgy tűnik, a cionista média ezeket megpróbálja Iránhoz kötni, miközben az Irán-ellenes propagandát egyre nagyobb fordulatszámra kapcsolják. Vajon nem éppen egy Irán elleni hamis zászlós művelet előkészítése zajlik a háttérben? Erről lesz szó az írásban.

A Trump elleni első merényletkísérlet 2024 július 13-án történt, Pennsylvaniában. Az elkövető egy Thomas Crooks nevű 20 éves liberális fiatal, demokrata párti szavazó. Az eseménnyel kapcsolatos beszámolók mindenhol megjegyzik, hogy a megelőző hetekben Trump védettségét megemelték, mivel a titkosszolgálatoknak olyan információi voltak, hogy az iráni kormány tervez merényletet a volt elnök ellen.

Érdekes módon a megemelt védelem ellenére a testőrök mégis annyira szerencsétlenül végezték a dolgukat, hogy a merénylő több lövést is leadhatott viszonylag közelről, és utólag még a szándékos hanyagság is felmerült. Mindenesetre Trump néhány nappal később (július 25-én) a Truth Social nevű közösségi médiájában az alábbit posztolta:

“Ha meggyilkolják Trump elnököt – amely mindig megtörténhet –, remélem, hogy Amerika eltörli Iránt, elsöpri őket a föld színéről. Ha ez nem történik meg, akkor az amerikai vezetőket gyávának fogják tartani”

A második merénylet Floridában történt, szeptember 15-én, és egy Ryan Wesley Routh nevű zavaros hátterű 58 éves férfihez köthető. A média itt is Iránhoz kapcsolta a cselekményt, a férfi ugyanis állítólag azért tervezett merényletet (többek között), mivel Trump visszalépett az iráni atomalkuból.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…