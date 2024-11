Extra, Külföld :: 2024. november 11. 16:54 ::

"Kiválasztottunk, hogy gyapotot szedj, rabszolgavadászaink úton vannak érted"

Az amerikai választás másnapján ismeretlenek SMS-eket és e-maileket küldtek négereknek és latínóknak, akiket arra kértek, hogy készüljenek, mert hamarosan gyapotültetvényekre szállítják őket. Az FBI és a szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy felderítsék a "támadások" mögött álló személyeket. Az üzeneteket New Yorktól Kaliforniáig sok ezren megkapták, legalább 30 államban.



Őket is meginvitálták egy kis hagyományőrző gyapotszedésre. Nem értették a viccet

A levelekben név szerint szólítják meg a címzetteket. Az üzeneteket gyerekeknek és felnőtteknek is elküldték, és néhány "áldozat" több szöveges üzenetet és e-mailt is kapott.

"Üdvözöljük! Önt arra választották ki, hogy gyapotot szedjen a legközelebbi ültetvényen. Legyen készen délután 3 órára a holmijával együtt. Rabszolgavadászaink egy barna kisteherautóval veszik fel Önt, és készüljön fel arra, hogy az ültetvényre belépve átkutatják. A B csoportba fog tartozni."



Az egyik vicces SMS

Egyes üzenetek szerint a küldő Donald Trump támogatója vagy valaki az adminisztrációjából, de Caroline Leavitt, aki a Trump kampányának szóvivője, határozottan tagadja, hogy részt vett volna ebben. Felvették a kapcsolatot az FBI-jal, mely tárgyalásokat folytat az Igazságügyi Minisztériummal és a szövetségi ügynökségekkel, amelyek több államban is nyomozást indítottak.



Derrick Johnson szerint Trump szítja a gyűlöletet. Ki más?

Derrick Johnson, az NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, magyarul Színesek Előrehaladásának Országos Egyesülete) vezérigazgatója az alábbiakat nyilatkozta: "Szemünk előtt bontakozik ki az a sajnálatos valóság, hogy olyan elnököt választottak, aki történelmileg felkarolta és időnként bátorította a gyűlöletet. Ezek az üzenetek riasztóan megnövekednek az aljas és utálatos retorikában a rasszista csoportok részéről országszerte, akik most felbátorodnak, hogy gyűlöletet terjesszenek, és szítsák a félelem lángját, amelyet sokan éreznek a keddi választási eredmények után.”