Még ma véget ér az "izraeli-palszetin" konfliktus?

A Portfólió.hu rendszeresen közöl háborús híreket, és általában hozzáértéssel teszi ezt (a hatás- és kattintásvadász címek - pl. "Döbbenetes fordulat, ma eldőlhet a világ sorsa", holott valójában semmi fontos nem történt - kivételt képeznek ez alól, de ez már annyira bevett gyakorlat lett a hazai sajtóorgánumoknál, hogy lassan megszokjuk, és nem vesszük komolyan) – ezért is kaptuk fel a fejünket egy több mint fél napja zajló ámokfutásra.

Tegnap délután közölték kérdésként a hírt, hogy talán lezárult az izraeli-palszetin konfliktus.

Este pedig kiírták, hogy 36 órán belül kihirdethetik a tűzszünetet... ugyanabban az izraeli-palszetin konfliktusban. Izrael és a Hezbollah között.

Ma reggel észrevette valaki, hogy palszetin nép nincs a zsidók közelében (és persze máshol sem, de ha lenne, persze ők sem úsznák meg), ezért javították palesztinra a címet, mely még mindig címlapon van, most már helyesen.

korábbit viszont még ma délelőttig sem sikerült javítani, azóta van így a címlapon.

Elírás, elgépelés előfordul máshol is, még akkor is, ha kétszer sikerült elkövetni (nyilván azért, mert lusták voltak írni, így inkább kimásolták az előző címet), és még akkor is, ha címben virít, címlapon. Ezzel intézték el az ügyet a kollégák, majd töltöttek még egy kis rumot a kávéjukba.

Mi pedig már csak azt várjuk, mikor veszik észre, hogy a tűzszünet nem a palesztinokkal vagy palszetinokkal esedékes, hanem a libanoniakkal, pontosabban a Hezbollah (vagy Hebzollah, ahogy tetszik) nevű szervezettel, ami így még véletlenül sem jelenti az izraeli-palesztin konfliktus lezárását, bár kétségkívül sok kattintást hoz egyetlen lapként "hírül adni" ezt az egész világon... Csakhogy nem éri meg, bár nem is feltételezzük, hogy szándékos lenne.

Ugyanakkor az is tény, hogy több mint fél nap alatt igazán észre lehetett volna venni, hogy Palesztina nem Libanon, a Hezbollah pedig nem a Hamszá... azazhogy Hamász, mert meglehetősen kínos ez egy komolyabb híroldalnak.