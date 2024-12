Extra :: 2024. december 20. 16:10 ::

Nyolcvan éve adta ki a Vörös Hadsereg a tömegeket "malenkaja rabotára" elhurcoltató parancsot

Nyolcvan éve, 1944. december 22-én adta ki a Magyarországot a második világháború végén megszálló szovjet Vörös Hadsereg azt a parancsot, amelynek alapján málenkij robotra, "kis munkára" hurcoltak el férfiakat és nőket a Szovjetunióba. Alább a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga.

A moszkvai vezetés már a második világháború alatt terveket dolgozott ki arra, hogy a Szovjetuniót megtámadó országok hogyan téríthetik meg az általuk okozott károkat. Ezek között az is szerepelt, hogy a legyőzöttek munkaerejükkel is vegyenek részt a Szovjetunió újjáépítésében.

A Vörös Hadsereg, amely 1944 szeptemberében lépett a trianoni Magyarország területére, december 22-én adta ki 0060 számú parancsát, amely elrendelte a 17-45 év közötti munkaképes német származású férfiak és a 18-30 év közötti munkaképes német származású nők mozgósítását. A magukat a mozgósítás alól kivonók hadbíróság elé kerülnek és családtagjaikra, "bűntársaikra" is szigorú megtorlás vár. Az utasítást végrehajtó szovjet belügyi katonák - bár a létszámot kizárólag német nemzetiségűekkel kellett volna feltölteniük - válogatás nélkül elvittek mindenkit, mert számukra csak az volt fontos, hogy meglegyen a meghatározott számú kényszermunkás.



Málenkij Robot Emlékhely, Budapest (fotó: Kató Alpár / Helló Magyar)

Az események leírásakor a történészek sokszor csak az egyre fogyatkozó számú túlélők legendává szövődő visszaemlékezéseire hagyatkozhatnak. A szájhagyomány szerint a katonák megnyugtatásul azt ismételgették: "malenkaja rabota", azaz kis munka, amit az oroszul nem tudók "málenkij robotnak" értettek, s a kifejezés így honosodott meg. A katonák nemegyszer igazoltatás címén az utcán állították meg a járókelőket, akiket teherautókra ültettek és elvittek, sorsukról hozzátartozóik semmit sem tudtak meg. Jóllehet ekkoriban még a budapesti utcán sem érezhette magát senki biztonságban, a legrosszabbul a svábok és a kárpátaljai magyarok jártak. A magyarországi németek közül már 1944-45 fordulóján, néhány hét alatt mintegy 32 ezer embert deportáltak, Kárpátalján 1944 novemberétől több mint tízezer magyar és német férfit hívtak be jóvátételi munkára. Ők a szolyvai gyűjtőtáborból kerültek a Gulag munkatáboraiba, a kevés túlélőt a Szovjetunióban háborús bűnösnek tekintették.

A "kis munka" évekig tartó kényszermunka - romeltakarítás, építkezés, bányászat stb. - lett a Szovjetunióban. A foglyok, akiktől minden használható tárgyat elvettek, a zömmel a vasúti csomópontok közelében felállított gyűjtőtáborokba kerültek. A zsúfoltság, a hideg, a járványok, az éhezés már itt megtizedelte őket, a szovjet táborokban aztán még többen haltak meg. A magyar foglyok zöme a donyeci iparvidéken, a Krím-félszigeten és az Uralban végzett kényszermunkát, de sokakat irányítottak Grúziába és Azerbajdzsánba, illetve Dél-Szibériába.

Az elhurcoltak legalább egyharmada odaveszett, a többség 1949-re térhetett haza, több ezren már nem is Magyarország területére, mivel otthonuk a szomszédos országok valamelyikéhez került. A kommunista magyar, csehszlovák, román, szovjet kormányoktól segítséget nem kaptak, a magyar hivatalos szervek a kényszermunkát "hadifogolyügyként" kezelték. Különösen tragikus sors jutott a politikai elítélteknek, akik 1949-től a Gulagon belül a politikai elítéltek akkor létrehozott koncentrációs táboraiba kerültek. Az itt raboskodó mintegy 85 ezer magyar közül csak öt-hatezer szabadult, ők zömmel 1953-ban kerültek haza, de a szovjet rehabilitációig itthon is politikai ellenségként kezelték őket. Az elbocsátó szovjet és a magyar állambiztonsági hatóság is nyilatkozatot íratott alá velük, e szerint a letartóztatásuk és szabadlábra helyezésük között történtek államtitoknak minősültek, a tragédiáról évtizedeken át beszélni sem lehetett.

Az elhurcoltak növekvő száma miatt az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz érkezett kérelmek hatására a szovjet vezetésű Szövetséges Ellenőrző Bizottság már 1945. március 18-án rendeletet adott ki a "Vörös Hadsereg által elszállított" emberek összeírására. A foglyok szabadon bocsátását azonban csak akkor lehetett volna kezdeményezni, ha megadják a fogoly pontos címét a Szovjetunióban, ami egyenlő volt a lehetetlennel.

A szovjet Belügyi Népbiztosság Hadifogoly- és Internáltügyek Igazgatóságának 1949. december 20-i összefoglaló jelentése a magyar foglyok számát 534 539 főben adta meg, akiknek egyharmada volt civil. Mivel nyilvántartásba vételükre a szovjet táborokban került sor, ebben nincsenek benne azok, akik még a gyűjtő- és tranzittáborokban, valamint a kiszállítás közben haltak meg, miként a Don mentén 1943 januárjában fogságba esett és elpusztult több tízezer magyar katona sem. A foglyok száma így 600-700 ezer lehetett, más becslések szerint elérhette akár a 900 ezret is; a kivégzettek, az elpusztultak száma mintegy 200 ezerre tehető. A túlélők zöme betegen tért haza, sokan munkaképtelenné váltak, s a nyolcvanas évek végéig szót sem ejthettek megpróbáltatásaikról. A túlélő egykori kényszermunkásokat az 1997 júniusában hatályba lépő személyi kárpótlási törvény juttatta nyugdíj-kiegészítéshez.

Az Országgyűlés 2012. május 21-én úgy határozott, hogy november 25. legyen a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, az időpont arra emlékeztet, hogy 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezett haza a Szovjetunióból. 1993-tól áll Budapesten, az V. kerületi Honvéd téren a Gulag áldozatainak emlékműve, 2017-ben a ferencvárosi pályaudvarnál - ahonnan a foglyokat a Gulagra szállító szerelvények indultak - Málenkij robot-emlékhelyet avattak. 2018-ban adták át Óbudán, az Árpád fejedelem útján a szovjet megszállás áldozatainak emlékművét. A határon túl is több helyütt alakítottak ki emlékhelyet: Kárpátalján az egykori gyűjtőtábor tömegsírjának közelében építették fel a Szolyvai Emlékparkot, Kolozsvárott a Házsongárdi temetőben emléktáblát avattak. A témában 2018-ban forgatta Szász Attila Örök tél című játékfilmjét.