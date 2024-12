Extra :: 2024. december 22. 15:22 ::

A "karácsonyi ajánlat" - Heti progresszió (CCLXIII. rész)

Advent negyedik vasárnapján az év utolsó előtti Heti progressziójához érkeztünk, így most ebből az alkalomból köszöntöm olvasóinkat. Mielőtt belevágnánk, ezúton is köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket, illetőleg boldog karácsonyt kívánok a rovat olvasóinak.

Most pedig nem maradt más hátra, mint belevágni az e heti három alanyunkba! Hajrá!

3. Kedves olvasónk ajándékokat keresett karácsonyra, ám a Líra könyvesbolt „karácsonyi ajánlatok” szekciója nem könnyítette meg a dolgát. Noha ez nem a teljes kínálat a karácsonyi polcról, így is bőven találni gyöngyszemeket rajta.

Mi is lehetne érdekfeszítőbb ajánlat karácsonykor, mint A zsidó humor aranykönyve, de akinek további viccelődéshez van kedve, az olvasgathatja A mi Sas Józsink című kötetet is a néhai zsidó humoristáról, aki Magyarország egyik legkártékonyabb és legvisszataszítóbb stílusú embere volt egykoron.



Az utolsó szó, ami erről eszünkbe juthat, az a karácsony

De aki még mindig elégedetlen, annak meg tudjuk toldani a „karácsonyi ajánlatokat” Vágó Istvánnal, vagy Miriam Margolyes leszbikus zsidó színésznő memoárjával.

Micsoda ünnepi hangulat! Csak nem a karácsonyé…

2. Az alábbi képet már egy másik olvasónk küldte, és igazából azért illesztettem be ezt a pontot rögtön az előző sokkhatás után, mert kivételesen azzal a magyarázattal küldték be, hogy azért még vannak olyanok is, akik a genderrel kapcsolatos elfajzottság negatív oldalát mutatják be.



Olvasónk is meglepődött...

Nem gyakori, hogy találunk ilyet a hivatalos kínálatban (főleg az előző szekció után érezhetjük ezt különösen), de kétségkívül van rá esély, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.

1. A „karácsonyi ajánlatokat” meglelő olvasónknál az a másik kedves olvasónk se járt jobban, aki gyerekdalokat keresett YouTube-on a kisfiának. Meg is találták a Hopp, Juliska „mesével” tarkított darabját, ám a 11 éve fellelhető tartalom 1 percnél átvált valami fülsiketítőbe.

Indokolatlan, de annál jellegzetesebb cigány „dallamokat” kapunk, nyilván majd ők megmutatják, „hogy kell járni” azt a táncot. Ezek szerint nem elég, ha a „zenéjüket” a fél ország hallgatja, miközben telefonról ordíttatják a buszon, vonaton, de váratlanul egy-egy gyerekdal közepén is találkozhatunk velük. Egyébként a videó alatt letiltották a hozzászólási lehetőséget.

Úgy gondolom, hogy ennyi megrázkódtatás – főleg ünnepek lőtt – bőven elég, hamarosan pedig ismét találkozunk, hiszen érkezem az év utolsó részével.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info