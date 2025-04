Nem az volt a kérdés, hogy a Hófehérke élőszereplős változata óriási bukta lesz-e a Disney háza táján, hanem, hogy mit okoz a cégnél ez a „csúnya baleset”. Teljes szembenézést a woke problémáival? Pénzügyi nehézségeket? Kirúgásokat, átszervezéseket? Netán mindegyiket egyszerre?

Míg sok más vállalat lassan, de biztosan távolodik a maximumon tolt woke-propagandától, addig a Disney-t nem olyan fából faragták, hogy komoly ellenlépéseket tegyen. Reakcióik rendszerint financiális elhatározásokra korlátozódnak, nincsen gyökeres változás. Így történt ez ebben az esetben is.

Március végén mindenki elolvashatta lesújtó véleményemet az új Hófehérkéről, április elején pedig a pénzügyi problémák is utolérték – tegyük hozzá, hogy megérdemelten – a Disney-t. A véleménycikkem keletkezésének pillanatában a film 201 ezer értékelés után állt 1,6-on iMDb-n, most ez az érték ugyanaz, csak 338 ezer értékelésnél, tehát a helyzet tovább súlyosbodott e téren is.