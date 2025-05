Extra, Videók :: 2025. május 10. 11:56 ::

"Nigga, Heil Hitler!" - Kanye West fricskája a "győzelem" napjára

A világ legismertebb négerének új száma vírusként terjed a világhálón annak ellenére, hogy szerinte az összes zeneletöltő oldal bojkottálja azt. (Ye Claims His ‘Hitler’ Single Is Banned From ‘All Digital Streaming Platforms’, billboard.com, 2025.05.08.)

A Youtube-on egyelőre (?) még fenn van. (Nem, már törölték is, de alább megtekinthető - a szerk.)

Valójában nem maga a szám a lényeg.

Én a magam részéről például valószínűleg már soha nem fogom megkedvelni a rapet, és azt hiszem, ugyanígy vagyunk ezzel még pár milliárdnyian, noha a bebörtönzött nemzetiszocialista osztrák zeneművész, Mr. Bond alias Philipp Joseh Hassler is rapperként remekelt, amíg a hatóságok engedték neki.

Ez esetben nyilvánvalóan a refrén az, ami igazán „ütős”, és annak remélhetően üdvös hatása mindazokra, akik a számot hallják, amely hozzájárulhat a Führer népszerűsítéséhez és a tömegek előtti rehabilitálásához.

Ha ehhez egy néger rapper is hozzájárul, annál jobb. Legalább végre valami nemes cél érdekében rappel, és nem csak csajokról, verdákról meg drogokról, mint a fajtársai.

Egy néger rapper a történelemben először követ el egy olyan tabutörést, amely nem kamu.



Azt mondták nekem, hogy problémás, ha előadom a Heil Hitlert, pedig ezt fogom tenni minden előadásomon

West a számban ismét kihangsúlyozza, hogy „náci lettem, és (ezért) gazember vagyok”, a végén pedig Hitler egyik 1935-ös beszédéből is elhangzik egy részlet: „(Ha) úgy gondoljátok, hogy a munkám megfelelő, és hogy szorgalmas voltam, hogy dolgoztam, hogy nektek szenteltem magam ezekben az években, hogy tisztességesen töltöttem az időmet a népem szolgálatában, akkor adjátok most a szavazatotokat, ha igen, majd álljatok ki értem, ahogyan én is kiálltam értetek.”



A "Jézus, a király" c. 2019-es albuma Robert Prevost tetszését is elnyerte, aki most XIV. Leó néven ül a pápai trónon. Valószínűleg ezt a legutóbbi albumot nem fogja lájkolni, de az is igaz, hogy West számára azóta már nem Jézus, hanem Hitler a király

Ahogyan az várható is volt, a szám nemcsak a sajtó számára lett (negatív) szenzáció, hanem a közösségi médiában is „trendi”, és megihlette a tartalomkészítőket is.

„Nigga Heil Hitler!” Repül a nehéz szó: ki tudja hol áll meg? Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?

GI