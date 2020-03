Koronavírus :: 2020. március 29. 09:36 ::

Ketten megfertőződtek a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján

Reklám





A Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikáján (SE I.) két alkalmazott is megfertőződött az új koronavírussal – tudta meg a Qubit.

A Qubit megkereste kérdéseivel a gyermekklinikát vezető Szabó Attilát, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettesét. A professzor a portálnak elmondta, hogy eddig 98 alkalmazottat teszteltek koronavírusra, vasárnap estig pedig mindenkit leszűrnek, és eddig két fertőzött munkatársat találtak.

Közölte, hogy az első kolléga esetében az igen enyhe tünetei (nátha) miatt négy napon át nem merült fel az érintettsége. Maszkot hordott, aminek köszönhetően a közvetlen kollégái és az osztályon gondozott betegek közül senkit nem fertőzött meg. Egyedül a Rókusban izolált, azóta is tünetmentes műtősfiú lehet kontaktént fertőzött.

Szabó Attila hozzátette, a szoros kontaktokat otthoni karanténban tartották az úgynevezett kizáró vizsgálatokig. Közülük senki nem járt be dolgozni, és elvégezték az előírásoknak megfelelő vizsgálatokat. Beszélt arról is, hogy a klinika minden dolgozója számára eddig is és jelenleg is rendelkezésre állt, illetve áll a feladata elvégzéséhez szükséges megfelelő védőeszköz, ahogy mindenütt rendelkezésre áll a fertőtlenítő is.

A Qubit kérdésére a professzor elmondta, a betegek között ezidáig egy esetben igazolódott koronavírus-fertőzés az első vizsgálattal, ám utóbb erről is kiderült, hogy álpozitív volt. Eddig 45 beteget szűrtek, egyikük sem lett fertőzött. Az egyetlen, egy alkalommal pozitívnak mért beteget is időben elhatárolták, a pozitív tesztet mutató munkatársakat pedig már korábban izolálták.

A klinika egyik, névtelenséget kérő alkalmazottja is nyilatkozott a Qubitnek. Ő azt mondta, a magyar kórházakban régóta fennálló állapotok a mostani helyzetben különösen nagy veszélynek teszik ki az ott dolgozó egészségügyi személyzetet és a betegeket is. Szerinte az SE I. a jobban felszerelt és ellátott intézmények közé tartozik, mégis van olyan vizsgálóhelyiség, amelyben még a szellőztetés sem a követelményeknek megfelelő. Korszerű elszívó és keringető légkondicionáló hiányában például a használt altatógáz elvezetésére szolgáló cső egy ablakon fúrt lyukon keresztül vezet ki a szabadba. Ilyen körülmények között szerinte különösen aggasztó, ha a személyzet tagjai vagy a betegek közül bárki megfertőződött – fogalmazott.

(24)