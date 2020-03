Koronavírus :: 2020. március 30. 21:42 ::

Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a fertőzöttek és az elhunytak száma

Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma. A Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő déli adatai szerint eddig több mint 143 ezer amerikainál mutatták ki a fertőzést, a halottak száma pedig meghaladja a 2500-at.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn délelőtt bejelentette, hogy egyedül az államban a Covid-19 a vasárnapi 965 halálos áldozathoz képest hétfőre már több mint ezer áldozatot követelt.

New Yorkban egymás után állítják fel a tábori kórházakat

New York városának kórházai megteltek, egymás után állítják fel a tábori kórházakat, még a Central Parkban is felhúztak egy sátorkórházat.

New Yorkban hétfőn, helyi idő szerint a déli órákban kikötött az a kórházhajó, amely szombaton indult el a virginiai Norfolkból. A hajón 12 teljesen felszerelt műtő van, orvosokkal és ápolókkal.

Deborah Birx, a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagja hétfőn az NBC televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Egyesült Államok vidéki, kistelepülésein élőknek is fel kell készülniük a járványra. Mint fogalmazott: a vírus nagyon enyhe tünetekkel járó, sőt, tünetmentes fertőzéseket is okozhat, és csak akkor törhet felszínre, amikor a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat – az idős korúakat vagy a komoly, krónikus betegséggel küszködőket – sújtja. Az orvosnő hozzátette: amikor már ezeket a rétegeket is elérte a fertőzés, ez azt jelenti, hogy az adott településen mindenütt „befészkelte magát” a vírus.

Maryland kormányzója kijárási tilalmat rendelt el

Larry Hogan, Maryland kormányzója hétfőn rendeleti úton tiltotta meg a lakhelyelhagyást. A rendelet értelmében csakis nagyon kivételes esetben – nélkülözhetetlen munka, vagy élelmiszer- és gyógyszervásárlás okán – lehet kimenni az utcára. A rendelet betartását az állam területén rendőrök ellenőrzik, a szándékos szabálysértőket ötezer dolláros büntetéssel sújtják. „Mi már nem kérjük, vagy javasoljuk, hogy a marylandiek maradjanak otthon, hanem kötelezzük őket erre” – nyilatkozta a kormányzó.

Hasonló értelmű rendeletet írt elő Ron DeSantis, Florida kormányzója is, ez a rendelkezés azonban egyelőre csak az állam déli megyéire terjed ki.

Vermont kormányzója, Phil Scott arról adott ki rendeletet hétfőn, hogy bárki, aki belép az állam területére, köteles 14 napig tartó önkéntes karanténba vonulni.

A szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEM) közleményben tudatta, hogy több külföldi ország – köztük Malajzia, Thaiföld. Vietnam, Tajvan, India, Mexikó – vállalataival szerződtek egészségügyi eszközök segédeszközök gyártására. Az orvosi kesztyűket, maszkokat, sebészköpenyeket chartergépekkel szállítják az Egyesült Államokba.

