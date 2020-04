Koronavírus :: 2020. április 22. 17:44 ::

Úgy tűnik, nem a klorokin lesz a csodaszer a vírus ellen

Egy április 21-én közzétett amerikai tanulmány szerzői azt állítják, hogy nincs kézzelfogható gyógyhatása a hidroxi-klorokinnak a koronavírusos betegek kezelésében, jelentette az Associated Press hírügynökség.



Hidroxi-klorokin tabletták Las Vegasban - többen haltak meg azok közül, akiket ezzel próbáltak kezelni, azokhoz képest, akik a standard kezelést kapták - írja az AP (fotó: John Locher)

A malária ellen hatásos gyógyszerről már jó ideje folyik a tudományos vita, miután a járvány kezdetén felvetődött, hogy esetleg hatásos lehet a súlyos tüdőgyulladást okozó betegség kezelésében, majd Trump elnök határozottan kiállt a klorokin mellett, javasolva, sőt sürgetve annak használatát. A hírek hatására a magyar kormány március végén meg is tiltotta a hidroxi-klorokin-szulfát nevű gyógyszeralapanyag kivitelét az országból a magyar lakosság védelme és gyógyszerellátásának biztosítása érdekében.

A Virginia Egyetem és a Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) által támogatott új kutatást 368 koronavírusos betegen végezték, amerikai veteránokat kezelő kórházakban. Az eredményeket egy kutatók számára elérhető oldalon osztották meg, egyelőre nem esett át szakmai lektoráláson, a tanulmány szaklapban sem jelent még meg – egyszóval a kutatók friss kijelentései tudományos szempontból nem tekinthetők még semmiképp kőbe véshető következtetéseknek. Ennek ellenére ez az első ilyen nagy mintán végzett kutatás a klorokin hatásosságáról, és jelzésértéke lehet a jövőre nézve, annyiban mindenképp, hogy szükség van további, még szélesebb körű vizsgálatokra.

A kutatók április 11-ig terjedően elemezték a koronavírusos betegek egészségügyi adatait. A 368 beteg közül voltak, akik csak hagyományos vagy azithromycin antibiotikummmal kiegészített kezelést kaptak, és voltak, akik kaptak klorokint is. Ez utóbbiak 28 százaléka belehalt a betegségbe, míg a klorokint nem kapó betegeknek csak 11 százaléka hunyt el kezelés közben. A klorokint és azithromycin is kapó betegek 22 százaléka halt meg, de ők kevesen voltak, így nem igazán lehet tekintetbe venni az esetüket az eredmények szempontjából.

A kutatók azt is megállapították, hogy a hidroxi-klorokin adagolása nem volt hatással arra sem, hogy végül szükség volt-e lélegeztetésre az egyes betegek esetében. Bár az adatokat elemezve nem vizsgálták kifejezetten a klorokin mellékhatásait, a kutatók megjegyezték, hogy fennáll a gyanú, ami szerint a kúraszerűen adagolt klorokin más szerveket károsíthat. Az egyébként már korábban is ismert volt, hogy a maláriagyógyszer szedése esetenként súlyos mellékhatásokkal járhat, például okozhat szívritmuszavart és akár hirtelen szívmegállást is.

Ez utóbbival kapcsolatban Brazíliából érkezett legutóbb hír, ahol le is állították a nagy dózisú tesztelést, miután több tesztalanynál is veszélyes szívritmuszavar lépett fel. A brazil kutatók 440 emberen vizsgálták volna a klorokin hatásait, de a vizsgálat elindulása után nem sokkal szívritmuszavart tapasztaltak több embernél is, és ketten meg is haltak a 81-ből, akik első körben nagy dózist kaptak a szerből.

Kedden a NIH szakértői új irányelveket fogalmaztak meg a klorokinnal kapcsolatban, felhívva a figyelmet arra, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték arra, hogy a szer hatásos lenne a koronavírusos betegek kezelésére, ezért nem ajánlják a használatát, azithromycin-kúra mellett pedig kifejezetten ellenzik a klorokin szedését a potenciális súlyos mellékhatások miatt.

Az AP által megkérdezett orvosok a kezdeti reménykeltő időszak után csalódottságuknak adtak hangot, és óvatosságra intettek a klorokinnal kapcsolatban, arra figyelmeztetve, hogy a továbbra sem tudni igazán, hogy segít-e a súlyos betegség kezelésében, és mindenképp további szigorú vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy el lehessen ezt dönteni.