Marihuánaforgalmazókat és illegálisokat is támogató gazdaságélénkítést szavaztak meg a demokraták Washingtonban

Az amerikai demokrata párti képviselők péntek délután megszavazták a Nancy Pelosi házelnök által a hét elején felvázolt 3000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagtervet.

A képviselők szűk többséggel, 207:199 arányban fogadták el a törvénytervezetet, 14 demokrata párti képviselő ugyanis az egyhangúlag nemmel szavazó republikánusokkal együtt voksolt.

Az 1800 oldalas törvénycsomagban szerepel segítség az egyes tagállamoknak és településeknek, de beillesztettek olyan elemeket is, amelyeket a republikánusok eleve elfogadhatatlannak tartottak. Például külön összegeket szántak a marihuánát forgalmazó kisvállalkozások megsegítésére, és egyszeri csekkel segítenék az illegális migránsokat is. "Ez inkább egy liberális karácsonyi kívánságkosár" - mondta a tervezetről pénteken Tom Cole oklahomai republikánus képviselő.

A republikánus képviselők alkotmányellenesnek is ítélték a szavazást, mert a házelnök lehetővé tette, hogy a távollévő képviselők helyett társaik voksoljanak.

Donald Trump amerikai elnök a héten "hamvába holt" javaslatnak minősítette a demokraták csomagtervét, és vétót ígért. Erre azonban szinte bizonyosan nem lesz szükség, a szenátusban ugyanis - ahol a republikánusok vannak többségben - várhatóan nem szavazzák meg a csomagtervet. Ezt Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi frakciójának vezetője a héten többször is jelezte. McConnell és a republikánusok kifogásolták, hogy őket egyáltalán nem vonták be a csomagtervről folytatott egyeztetésbe, és hasonló véleményt fejtett ki a nemmel voksoló Abigail Spanberger virginiai demokrata párti képviselő is. "Most a válság idején az én választóim együttműködést várnak el a politikusoktól, és azt, hogy a kormányzat segítségével enyhítsenek a nehézségeiken" - jelentette ki Spanberger pénteken újságíróknak.

McConnell szenátor pénteken a tervezet elutasításának indoklásaként azt is kijelentette: a Pelosi nevével fémjelzett tervezet a koronavírus-járványtól független javaslatokat is tesz, így például eltöröltetné az egyes tagállamokban az adóvisszatérítési korlátozásokat. "Nem más ez, mint a demokrata kormányzók által irányított tagállamoknak és a tehetőseknek ígért könnyítés" - mondta McConnell.

