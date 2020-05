Koronavírus :: 2020. május 18. 14:17 ::

Besegített a koronavírus az internetes kiskeredelem hódításának

Alapjaiban formálta át a kiskereskedelmi ágazatban az áruházláncok üzleti modelljét a koronavírus-járvány a Rewe Österreich igazgatója szerint.

Az osztrák Die Presse lapnak Marcel Haraszti, a Rewe igazgatója elmondta : a lakosság vásárlási szokásai átalakultak, a vállalatoknál pedig nagy lökést kapott az üzletmenet digitalizációja és regionális alapokra helyezése. A Billa Onlineshop forgalma például a nyolcszorosára nőtt Ausztriában, az internetes rendelések átvételére létesített "Click und Collect" pontok számát ezért az év végére 400-ra emelik a jelenlegi 130-ról.

"Most igazolódott be, hogy kifizetődő volt az online értékesítésbe invesztálni" - mondta az igazgató. A Rewe 315 millió eurót fordít az idén üzletei átalakítására, hálózata bővítésére és az online üzletág kiépítésére. Az idén a Billa üzlethálózata 31, a Merkur hálózata kettő, a Penny három, a Bipa pedig 17 új egységgel bővül. A krízis idején felvett ezer új alkalmazottat a konszern ezért meg is fogja tartani, de további felvételeket is tervez.

A 2019-es évet 44,7 ezer alkalmazottal zárta a Rewe, hatszázzal többel az előző évinél. A Rewe nemzetközi érdekeltsége, a Handel International tizenegy országban foglalkoztat 95 ezer alkalmazottat.

A Rewe Österreich tavaly 8,74 milliárd euró forgalmat bonyolított le Ausztriában az előző évi 8,66 milliárd euró után. Az élelmiszerkereskedelem forgalma ezen belül 2,85 százalékkal 7,90 milliárd euróra emelkedett. A konszern piaci részesedése az osztrák élelmiszerkereskedelemben stabilan 34 százalékos. A Handel International 18 milliárd eurós forgalmat bonyolított tavaly.

A kiskereskedelmi forgalom további alakulása az általános gazdasági helyzeten múlik a Rewe igazgatója szerint. "Mi vagyunk azok, akik közvetlenül ki vagyunk téve az aktuális gazdasági helyzet következményeinek. Minél magasabb a munkanélküliség, annál kisebb a vásárlóerő és annál árérzékenyebb a fogyasztói magatartás" - mutatott rá.

(MTI)