2020. május 18. 18:24

ENSZ-főtitkár: a WHO-pótolhatatlan, több pénzt kell neki adni, hogy megállítsa a járványt Afrikában

A világ nagy árat fizet azért, hogy nem fogadta meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait az új koronavírus járványának kezelésére, és különböző stratégiákat követett ebben a küzdelemben - jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár a WHO-közgyűlés hétfői ülését megnyitó beszédében.

"Hallottuk a szolidaritás többszöri kifejezését, de mindeddig gyenge volt az összefogás a Covid-19 elleni küzdelemben. Az egyes országok különböző, sőt, helyenként egymásnak ellentmondó stratégiákat követtek, és ezért most mindannyian nagy árat fizetünk. A járvány most már a déli féltekén terjed, ahol hatása még pusztítóbb lehet" - mondta Guterres a kétnapos konferencia kezdetén, New Yorkból beszélve.

Guterres elítélte, hogy az amerikai elnök felfüggesztette a WHO-nak nyújtott támogatást.

"A WHO pótolhatatlan. Több forrásra van szüksége, egyebek mellett azért, hogy segíteni tudja a fejlődő országokat, amelyekre a lehető legnagyobb gondot kell fordítanunk" - mondta, miközben a járvány egyre terjed a déli féltekén, így Afrikában.

"A fejlődő országok védelmezése nem jótékonyság vagy nagylelkűség kérdése, hanem egyértelmű közös érdek. Az északi országok nem tudnak véget vetni a Covid-19-járványnak, ha a déli országok egyazon időben nem semlegesítik" - tette hozzá az ENSZ-főtitkár.

A közgyűlési ülést most először a 194 országból álló, genfi központú szakosított ENSZ-szervezet történetében globális videokonferencia keretében tartják meg éppen a világjárvány miatt.

Kína időben és késlekedés nélkül tájékoztatta az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a koronavírus-járványról - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök.

"Kína - állandóan tiszteletben tartva a nyitottság, az átláthatóság és a felelősség elvét - időben tájékoztatta a WHO-t és a többi országot a járványhelyzetről, késlekedés nélkül nyilvánosságra hozta a vírus génjeinek sorrendjét" - mondta a kínai elnök.

Hszi Csin-ping, akinek az országában a SARS-CoV-2 nevű vírus tavaly decemberben megjelent, közölte: Kína kész részt venni a globális humanitárius reagálásra az új típusú koronavírusra, biztosítja a járvány elleni fellépéshez szükséges gyors szállításokat, és "zöld folyosókat" is nyit ennek érdekében.

Hszi 2 milliárd dolláros segítséget ajánlott fel a koronavírus sújtotta országok részére, és bejelentette, hogy rövidesen "univerzális közkinccsé" teszik a vírus elleni, lehetséges kínai védőoltást.

Továbbra is magas az új típusú koronavírus kockázata, és hosszú utat kell még megtennünk - jelentette ki hétfőn a WHO főigazgatója.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta: azok az országok, amelyek túl korán oldják fel a Covid-19-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a közegészségügyi rendszerüket teszik kockára, és a saját talpraállásukat veszélyeztetik.

Tedrosz ismételten hangsúlyozta, hogy a WHO időben és sokszor megkongatta a vészharangot a járvány miatt.

A WHO főigazgatója üdvözölte az Európai Unió által javasolt, a világjárvány kezelésével kapcsolatos határozattervezetet. A dokumentum "univerzális, gyors és méltányos hozzáférést" követel valamennyi, a járvány leküzdéséhez szükséges termékhez, és hangsúlyozza a nagyszabású Covid-19 elleni oltási kampány mint univerzális közvagyon fontosságát.

A dokumentum szorgalmazza, hogy minél előbb becsüljék fel a járványra adott nemzetközi egészségügyi választ és a WHO-nak a világjárvánnyal szemben hozott intézkedéseit. Felszólítja a WHO-t és az egyes országokat, hogy működjenek együtt szorosan az Állategészségügyi Világszervezettel, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Programjával a vírus állati eredetének és az emberi szervezetbe való bejutása minkéntjének az azonosítása érdekében, beleértve a helyszínen történő tudományos kutatásokat és együttműködést.

Tedrosz közölte: független vizsgálatot fog kezdeményezni "a legközelebbi alkalmas időpontban" arról, hogyan kezelte a WHO a világjárványt, és átláthatóságot és felelősségre vonhatóságot ígért.

A WHO felügyelő bizottsága hétfőn közölte, hogy a szervezet "vezető szerepet" játszotta világjárvány kezelésében, és a teljesítményét felül kell vizsgálni, de nem a "reagálás melegében", ami bomlasztó hatású lenne.

A héttagú független testület a január-áprilisi időszakra vonatkozó első jelentésében javasolta, hogy a WHO reformjaiban szerepeljen "fokozatos riasztási rendszer" bevezetése, mielőtt a szervezet elrendeli a nemzetközi vészhelyzetet, így korábban fel tudja hívni felhívja a tagállamok figyelmét. Azt is javasolta, hogy a WHO 194 tagállama vizsgálja felül a WHO szükséghelyzeti programját, mondván, hogy a 300 millió dolláros évi költségvetés "túlságosan szerény". A testület figyelmeztetett, hogy a pandémiára adott válasz növekvő átpolitizálása akadályozza a vírus leküzdését, és a "WHO nem győzhet egységes nemzetközi politikai támogatás nélkül".

A világjárványnak közel 316 ezer halottja van világszerte, amióta Kína decemberben hivatalosan jelezte a vírus megjelenését, és több mint 4,7 millió embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítésese szerint.

A WHO valamennyi gyanús eset rendszeres tesztelését, elkülönítését és kezelését ajánlotta. A járvány bármelyik szakaszában a fizikai távolságtartásra vonatkozó intézkedések betartására és betartatására szólított fel a vírus terjedésének a megakadályozása érdekében.

Az országok különbözőképpen tartották be az előírásokat. Donald Trump amerikai elnök Kínát vádolta azzal, hogy eltussolta a járvány megjelenést és szándékosan becsülte alá a jelentőségét. A WHO vezetőjét pedig azzal vádolta, hogy vakon elfogadta a kínai védekezést és felfüggesztette a szervezetnek nyújtott amerikai támogatást.

(MTI)