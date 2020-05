Koronavírus :: 2020. május 20. 13:53 ::

A román gazdasági miniszter szerint június 15-én indulhat újra a turizmus

A román gazdasági miniszter szerint jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy június 15-én indulhat újra Romániában a turizmus, ha addig nem fog ismét növekedni a koronavírus-fertőzöttek száma.

Virgil Popescu tárcavezető erről szerdán nyilatkozott. Kifejtette, a román hatóságok első lépésben azt tervezik, hogy június elején megnyitják a vendéglők szabadtéri részét, majd ha a következő tizenöt napban nem nő a fertőzések száma, akkor a fekete-tengeri, hegyvidéki és más szállodák megnyitását is engedélyezik.

Romániában jelenleg az éttermeket és a kávézókat sem nyitották meg. A miniszter kitért arra a kedden született bolgár-görög-szerb megállapodásra is, amely az utazási korlátozások enyhítéséről szól. Ennek értelmében Bulgária megállapodott Görögországgal, hogy június 1-jével engedélyezik az üzleti, családi és humanitárius okokból történő utazásokat, és ezek esetében eltekintenek a kötelező 14 napos karanténtól. Szófia hasonló megállapodást kötött Szerbiával is. A megállapodáshoz Románia is csatlakozhat, de Popescu jelezte: ebben a pillanatban nincs semmi bizonyosság, hogy ez valóban megtörténik, mivel a múlt pénteken érvénybe lépett, a korábbi korlátozásokat enyhítő veszélyhelyzetet még a bukaresti parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami várhatóan szerdán megtörténik. A miniszter szerint Bukarest csak ezt követően tud csatlakozni a szerződéshez, aminek lényege, hogy a román turisták mehessenek nyaralni Bulgáriába és Görögországba.

A miniszter szerint Románia nem vállalhat kötelezettséget egy ilyen szerződésben addig, amíg nem tudja, hogy a hazatérő román állampolgárok vagy a Romániába látogató külföldi vendégek milyen feltételeket kell teljesítsenek, amikor belépnek Románia területére a veszélyhelyzet idején, utalva ezzel arra, hogy a jogszabályt még módosíthatja a parlament.

(MTI)