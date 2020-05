Koronavírus :: 2020. május 24. 10:23 ::

A bértámogatásról a munkahelyteremtésre helyezte át a hangsúlyt az ausztrál kormányfő

Munkahelyeket kell teremteni az állam szociális kiadásainak csökkentése érdekében - jelentette ki vasárnap Scott Morrison ausztrál kormányfő azokról a gondokról beszélve, amelyek országát érték a világjárvánnyal, valamint a tavalyi bozóttüzekkel összefüggésben.

Nyilatkozata az első reagálás arra, hogy a pénzügyi tárca a múlt héten bejelentette, nagymértékben túlértékelték a koronavírussal kapcsolatban a bérek támogatására tervezett költségeket.

Ausztrália pénteken módosította, megfelezte azoknak a számát, akikre kiterjeszthető a bértámogatási rendszer. A korrekciót a téves adatokra, valamint a járvány gyors kezelésére adott válaszokkal magyarázták. Az adatok felülvizsgálatával az állam mintegy 39 milliárd amerikai dollárnyi kiadást takaríthat meg.

Morrison most azt mondta, hogy az ember csupán szeszélyből nem vesz fel ekkora kölcsönt. "Minden egyes dollár felvételét meg kell fontolni" - tette hozzá. Hangsúlyozta, fontos, hogy a mezőgazdaságban és a turizmusban keletkezzenek munkahelyek, és ezáltal a gazdaság hajtóerői legyenek.

A miniszterelnök szavaival egy időben a kontinensnyi ország második legnépesebb államában, Victoriában lépéseket tettek arra, hogy újraindítsák a turizmust azokban a régiókban, ahol tavaly bozóttüzek pusztítottak, illetve ahol járványkorlátozásokat vezettek be.

Daniel Andrews, az állam kormányfője bejelentette, hogy június elsejétől a turisták az éjszakát is eltölthetik a regionális területeken. Június 22-től pedig, bár szigorú higiéniai feltételek mellett, megnyitják a sípályákat is. A lazításokra azt is okot adhat, hogy az elmúlt 24 órában csupán egy fertőzöttet regisztráltak az államban. Eddig 420 ezer koronavírustesztet végeztek el, ebben a hónapban 174 ezret.

Victoria államban a jövő héten újra kinyitnak az iskolák és a játszóterek.

Ausztráliában 7106 igazolt fertőzéses esetet regisztráltak és a 102-en haltak meg a koronavírus okozta járványban.

(MTI)