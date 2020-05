Koronavírus, Külföld :: 2020. május 26. 11:51 ::

Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen "az európai újraindulás napja"

Luigi Di Maio olasz külügyminiszter azt javasolja, hogy az Európai Unió tagállamai egyidejűleg nyissák meg határaikat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások után az idegenforgalom egyszerre indulhasson újra.

A RAI közszolgálati televíziónak hétfőn késő este adott interjúban az olasz diplomácia vezetője azt szorgalmazta, június 15-e legyen "az európai újraindulás napja". Mivel Németország ezen a napon készül újra megnyitni határait, "próbáljunk meg mindannyian egyszerre újraindulni" - hangsúlyozta Di Maio.

Elmondta, a római kormány el akarja kerülni, hogy az EU tagországai között a turisták olyan "kétirányú" folyosókon mozogjanak, amelyek más országokat kizárnak.

Luigi Di Maio hangsúlyozta, hogy osztrák kollegájával, Alexander Schallenberggel már egyeztetett, és ígéretet kapott arra, hogy Ausztria átengedi Olaszország felé a német turistákat, akik tavaly a beutazók több mint 27 százalékát képviselték.

Az olasz külügyminiszter kijelentette, reméli, hogy minél több olasz az idén is el tud menni nyaralni, és Olaszországban maradva teszik majd ezt. "De a külföldi turizmusra is szükségünk van, főleg a németre" - tette hozzá. Úgy vélte, ehhez az szükséges, hogy a külföldiek érezzék, Olaszországban "biztonságban" tartózkodhatnak. Luigi Di Maio megjegyezte, a római kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az olaszországi "minőségi" vendéglátás készen álljon a beutazók fogadására. "Egységes óvintézkedési szabályrendszert kell alkalmaznunk, nem lehetnek különbségek az olasz tartományok között, mivel ez megtéveszti és elbizonytalanítja a turistákat" - hangoztatta.

Luca Zaia, az északkeleti Veneto tartomány kormányzója egy korábbi interjúban azt mondta, hogy az osztrák és német "törzsközönség" érkezése nélkül az idei nyári szezon megsemmisül a régióban.

Korábban a római kormány június 3-át jelölte meg Olaszország külső határainak megnyitási dátumaként, hangsúlyozva, hogy az EU-tagállamokból érkezőket nem helyezik karanténba. Ekkora jelentik be azt is, hogy mely olasz tartományok között lesz szabad a mozgás, vagy esetleg egyes régiókat továbbra is lezárva tartanak, köztük a gócpontként ismert Lombardiát. Giuseppe Conte miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott: az olaszok nyári szabadságukat töltsék Olaszországban az idegenforgalom támogatására. Az idegenforgalom az olasz GDP 13 százalékát fedi. Tavaly több mint 200 millió fős volt az olaszországi turistaforgalom: az utóbbi majdnem három hónapban mintegy 81 millió olasz és külföldi turista "veszett el" a gazdaság számára.

(MTI)