Koronavírus :: 2020. június 5. 17:32 ::

Meghaladta a húszezret a romániai fertőzöttek száma

Reklám





Meghaladta a húszezret a pénteken kora délután közölt hivatalos adatok szerint a Romániában jegyzett koronavírus-fertőzöttek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs által közzétett legfrissebb adatok szerint a vírus február 26-i romániai megjelenése óta 20 103-an fertőződtek meg az országban. Közülük 14 145-en (a fertőzöttek 70 százaléka) meggyógyultak, 1308-an (a fertőzöttek hét százaléka) pedig meghaltak. Jelenleg 4650 fertőzött személyt ápolnak a kórházakban, közülük 152-őt intenzív osztályon.

Az elmúlt 24 órában 196 új esetet jegyeztek, ami 23 százalékkal több, mint az elmúlt egy hét átlaga, de sokkal kevesebb, mint a tegnapi 238 új eset. A kór egy nap alatt jegyzett új halálos áldozatainak száma immár tíz napja a tíz eset körül stabilizálódott, az intenzív osztályon kezeltek száma pedig folyamatosan csökken.

Az esetek területi eloszlását tekintve továbbra is a moldvai és a dél-erdélyi megyék valamint a főváros és környéke a legfertőzöttebbek. A moldvai Suceava megyében az ezer lakosra számított esetek száma meghaladja az 5,6-ot, Arad, Hunyad, Brassó és Szeben is a legfertőzöttebb tíz megye között van. Itt 1,6-1,2 közötti az ezer lakosra jutó fertőzöttek száma. Maros, Bihar, Kovászna, Kolozs, Temes és Hargita megye a fertőzöttségi statisztika közepén helyezkedik el 1,2 és 0,5 közötti esetszámmal ezer lakosonként. A székelyföldi Hargita megye hosszú ideig az utolsó olyan területe volt az országnak, ahol nem jelent meg a kór, de az utóbbi két hétben jelentősen romlott a Hargita megyei helyzet. A megyében jelenleg több aktív gócpontot is nyilvántartanak.

Romániában május 15-én veszélyhelyzet váltotta fel az addigi rendkívüli állapotot, és enyhítették a koronavírus-járvány miatt hozott kijárási korlátozásokat. A bukaresti kormány múlt héten tovább lazított a kijárási és gyülekezési korlátozásokon. Június elsejétől kezdődően a távolságtartási előírások betartása mellett egyebek mellett engedélyezték a kerthelyiségek működését, a legfeljebb ötszáz néző számára tartott szabadtéri előadásokat, és nézők jelenléte nélkül újraindulhattak a sportmérkőzések is.

A román hatóságok június 15-étől a nagy bevásárlóközpontok megnyitására készülnek, az intézkedés bevezetését azonban elhalaszthatják, ha a fertőzöttek számának növekedése tartósnak bizonyul.

(MTI)