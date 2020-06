Koronavírus :: 2020. június 10. 18:45 ::

Visszavonják a járvány miatti határigazgatási szigorításokat Németországban

Reklám





Visszavonják Németországban a koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat - jelentette be Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerdán Berlinben.

Június 15-től megszüntetik a határátkelők forgalmának járványügyi okokkal indokolt állandó ellenőrzését az Ausztriával, Svájccal, Franciaországgal és Dániával közös szakaszokon, illetve nem ellenőrzik az Olaszországból légi úton érkezőket, június 21-től pedig a Spanyolországból érkező repülőgépek utasainak ellenőrzését is beszüntetik.

A partnerországokkal egyeztetett döntésekkel Németország hozzájárul a belső határok szabad átjárhatóságának helyreállításához az Európai Unióban - emelte ki a miniszter.

Rámutatott, hogy sikerült megfékezni a koronavírus-járványt, és ebben a márciusban bevezetett állandó határellenőrzésnek és a beutazási korlátozásoknak is fontos szerepük volt. Hozzátette: ezek az intézkedések mind igen hatásosak voltak, azonban a veszély nem szűnt meg, és akár fel is erősödhet, ebben az esetben pedig ismét szigorításokat vezethetnek be.

A miniszter aláhúzta, hogy a balkáni migrációs útvonalon mutatkozó illegális migrációs potenciál miatt az Ausztriával közös határszakaszon nem szűnik meg a migrációs, illetve biztonságpolitikai okokból folytatott ellenőrzés. Ezen a szakaszon egyelőre november 12-ig tartják fenn a 2015-ben ideiglenesen visszaállított állandó ellenőrzést.

Kifejtette, hogy az utóbbi időszakban naponta nagyjából száz menedékkérő érkezett Németországba. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a szám miként változhat a vírus elleni védekezés jegyében bevezetett határigazgatási szigorítások visszavonását követően.

Horst Seehofer arról is szólt, hogy a menekültügyi és migrációs politikában a rend és a biztonság mellett "az emberségesség, a humanitás is fontos elem", és a járvány enyhülése révén "ismét lehetőség nyílik ezen elv érvényesítésére". Németország így a következő időszakban az eddigi 47 után átvesz további 243 beteg kiskorú menedékkérőt Görögországtól, és befogad Olaszországból és Máltáról olyan bevándorlókat, akiket a Földközi-tengeren vettek fel.

(MTI nyomán)