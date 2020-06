Koronavírus :: 2020. június 29. 20:43 ::

Bálint György pozitív lett koronavírusra a halála előtt

Bálint György házára kitették a karanténcédula figyelmeztetést – írja a Blikk nyomán a 24.hu. A lap erről egy fotót is közölt. Arra is emlékeztet, hogy az ország talán legismertebb kertészét tüdőgyulladással kezelték, nem sokkal a halála után pedig a kormány járványügyi honlapján is megjelent, hogy elhunyt egy 100 éves férfi.

Az özvegy közeli hozzátartozója a lapnak megerősítette, Bálint gazda valóban koronavírus-fertőzött volt, a gyászoló asszony ezért most karanténban van. Az özvegyet Bálint György halála után értesítették arról, hogy az utolsó teszt kimutatta a vírust.

A karantén miatt a temetéssel megvárják a kéthetes vesztegzár leteltét. Bálint György temetése nyilvános lesz, július 14-én 11 órakor a Fiumei úti sírkertben helyezik örök nyugalomra az ország legkedveltebb kertészét.